الأوضاع تزداد تدهورا في غزة مع احتدام القتال رغم تعهد إسرائيل بتقليص الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ ‬بدء‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ضغوط‭ ‬أمريكية‭ ‬استمرت‭ ‬أسابيع‭ ‬لتقليص‭ ‬عملياتها‭ ‬وضرورة‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬واشنطن‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حملة‭ ‬أكثر‭ ‬استهدافا‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محتدما‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬اجتاحته‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مقتل‭ ‬147‭ ‬فلسطينيا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬ارتكب‭ ‬14‭ ‬مجزرة‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬147‭ ‬قتيلا‭ ‬و243‭ ‬إصابة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬‮

‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬أرقام‭ ‬الضحايا‭ ‬المذكورة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬فيما‭ ‬مازال‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬‮

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وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬بذلك‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬96‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬ألفا‭ ‬و357‭ ‬قتيلا‭ ‬و59‭ ‬ألفا‭ ‬و410‭ ‬مصابين‭.‬

وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬رفح،‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬انتحب‭ ‬أقارب‭ ‬أمام‭ ‬جثث‭ ‬15‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬نوفل‭ ‬كانت‭ ‬ترقد‭ ‬في‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دمرت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منزلهم‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وكان‭ ‬معظم‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬وفتح‭ ‬رجل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الأكفان‭ ‬وداعب‭ ‬وجه‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬بيده‭. ‬وقام‭ ‬أقارب‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬بإمساكه‭ ‬برفق‭ ‬وهو‭ ‬ينتحب‭ ‬عند‭ ‬أقدام‭ ‬الجثث‭.‬

رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬العلني‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬أنها‭ ‬ستقلص‭ ‬الحرب،‭ ‬يقول‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يروا‭ ‬منها‭ ‬أي‭ ‬تراجع‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬محظورا‭ ‬عليهم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬منطقة‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬واضطر‭ ‬كل‭ ‬السكان‭ ‬تقريبا‭ ‬للنزوح‭ ‬عن‭ ‬منازلهم‭ ‬ونزح‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬أحد‭ ‬المباني،‭ ‬تسلق‭ ‬الجيران‭ ‬الأنقاض‭ ‬حيث‭ ‬تناثرت‭ ‬حشايا‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬وألعاب‭ ‬أطفال‭ ‬مكسورة‭. ‬وقالت‭ ‬أم‭ ‬أيمن‭ ‬النجار،‭ ‬التي‭ ‬قُتلت‭ ‬ابنتها‭ ‬وابنة‭ ‬أختها‭ ‬وسط‭ ‬الحطام‭ ‬‮«‬صحينا‭ ‬لقينا‭ ‬حالنا‭ ‬محاصرين‭ ‬بالأنقاض‭ ‬على‭ ‬رؤوسنا،‭ ‬قصف‭ ‬ورا‭ ‬قصف،‭ ‬مش‭ ‬عارفة‭ ‬كيف‭ ‬طلعنا‭ ‬وإحنا‭ ‬بندعس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شي‭ ‬والدم‭ ‬بينزل‭ ‬منا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬أحمد،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لخمسة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وتعيش‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬برفح،‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬كانوا‭ ‬يأملون‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬عن‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬زي‭ ‬الكلام‭ ‬المكتوب‭ ‬بالزبدة،‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬بيختفي‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬تطلع‭ ‬الشمس،‭ ‬هدا‭ ‬كلام‭ ‬بلينكن،‭ ‬مزيف‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬والمغازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بوقوع‭ ‬قصف‭ ‬مكثف‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مع‭ ‬توغل‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ – ‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬ – ‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي‭. ‬وبدأت‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬إسرائيل‭ ‬منشورات‭ ‬تحذيرية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬تطالبهم‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬والتوجه‭ ‬غربا‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬البلح‭.‬

وتقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬المنطقة‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭. ‬ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬وصول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬حاملة‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬احتدام‭ ‬القتال،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأيام‭ ‬دموية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬صدمة‭ ‬الهجوم‭ ‬المباغت‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول،‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتستعيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬رهينة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محتجزة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬