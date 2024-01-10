القائد العام يشيد بجهود المجلس الأعلى للصحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ثم‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬تطور‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الطبية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحديث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭. ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬