القائد العام يشيد بجهود المجلس الأعلى للصحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وفي بداية الاجتماع رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس المجلس الأعلى للصحة، مشيداً بما يقدمه المجلس الأعلى للصحة من جهود طيبة في إدارة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مملكة البحرين بفضل الله تعالى ثم بفضل الرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بالاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس في استدامة تطور المؤسسات والأنظمة الطبية وتحسين جودتها لمواكبة التحديث في هذا المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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