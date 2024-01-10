خلال استقبال جلالته وزير الخارجية الأمريكي..الملك يؤكد ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ومنع تهجير سكان غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬أمس‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

ورحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬ووسائل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مصالحهما‭ ‬المتبادلة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬وتطلعها‭ ‬لتوثيق‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المنافع‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وضمان‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬ومنع‭ ‬تهجيرهم‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتدابير‭ ‬ملموسة‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬للسلام‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬باعتباره‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬لشعوبها،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬توسيع‭ ‬الصراع‭ ‬بما‭ ‬يهدد‭ ‬السلم‭ ‬الاقليمي‭.‬