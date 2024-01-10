خلال استقبال جلالته وزير الخارجية الأمريكي..الملك يؤكد ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ومنع تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين تحرص على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين، في قصر الصافرية أمس انتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.
ورحب حضرة صاحب الجلالة بوزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات.
وأعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أكد جلالة الملك المعظم على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم.
وأكد وزير الخارجية الامريكي خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.
كما أكد الجانبان أهمية العمل لإيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها، وكذلك العمل على تجنب توسيع الصراع بما يهدد السلم الاقليمي.
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