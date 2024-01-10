((أخبار الخليج)) تنشر تفاصيل خدمات الإسكان الإلكترونية الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طرح 7 خدمات منها 4 فورية للمنتفعين.. واستشارة تمويلية «أونلاين»
طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر موقعها الالكتروني 8 خدمات إلكترونية جديدة على رأسها تحديد آليات تقديم طلب الفئة الخامسة، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بالتوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء).
كما اشتملت الخدمات الجديدة 4 خدمات فورية، الاستعلام عن حالة طلب تمويل، توقيع إقرار احتساب جميع العلاوات الثابتة، خدمة حجز موعد مسبق لزيارة مركز خدمة العملاء، وحجز موعد استشارات تمويلية عن بعد.
واستعرض موقع الوزارة الإلكتروني تفاصيل ومتطلبات الاستفادة من خدمة تقديم طلب الفئة الخامسة والتي اشترطت أن تكون المتقدمة للخدمة أنثى بحرينية الجنسية، وألا تكون مُشكلة لأسرة من الفئات الأربع سواء كرب أسرة أساسية أو كأحد أفراد إحدى الأسر الأساسية، بالإضافة إلى اشتراط كونها يتيمة الوالدين أو أحدهما وألا تكون مالكةً هي أو أحد أفراد أسرتها الأساسية أو والدها الذي على قيد الحياة لعقار، وأن لا تكون هي أو أي من أفراد أسرتها الأساسية قد سبق لأي منهنّ الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى.
وبالنسبة إلى المستندات المطلوبة للاستفادة من خدمة الفئة الخامسة فقد تم الإشارة إلى ضرورة تقديم إفادة وزارة التنمية الاجتماعية في حال استلام مساعدات اجتماعية، وشهادة راتب أصلية أو كشف راتب مختوم او شهادة تقاعد «إن وُجد»، وتقارير طبية «إن وُجدت»، بالإضافة إلى عقد الإيجار.
إلى جانب المستندات الرئيسية فقد تم تحديد المستندات المطلوبة لكل فئة فقد اشترطت الوزارة للعزباء أن تتقدم بنسخة من شهادة وفاة الوالدين، ونسخة من الفريضة الشرعية للوالدين، وشهادة تقاعد للوالدين، وللأرملة تم اشتراط تقديمها لشهادة الوفاة والفريضة الشرعية، إلى جانب استعراض اشتراطات المطلقة والتي نصّت على أن تتقدم بوثيقة الطلاق، وما يثبت عدم حضانة الأبناء، وللمهجورة اشترط تقديمها لأفاده من المحكمة تفيد الهجران.
وحول آلية التقديم للطلب فقد تم الإشارة إلى ضرورة الدخول على موقع الوزارة الالكتروني، والدخول على الخدمات الالكترونية، والدخول بالمفتاح الإلكتروني، واختيار خدمة طلب الفئة الخامسة، وملء استمارة التقدم الكترونيًا مع إرفاق المستندات المطلوبة، والجدير بالإشارة إلى أن الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة يصل إلى 5 أيام عمل وهي مجانية.
ومن الخدمات الالكترونية التي طرحتها الوزارة في موقعها الالكتروني هي خدمة تقديم طلب إعفاء الورثة من سداد أقساط خدمة إسكانية، حيث يحق لورثة المنتفع بخدمة إسكانية «وحدة سكنية – شقة تمليك - تسهيل عقاري» التقدم بطلب إعفائهم من سداد متبقي الخدمة الإسكانية بشرط أن يكون ترك أرملة وأبناء قُصر واحد أو أكثر.
وأفادت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بأنه لا يوجد شروط للانتفاع من هذه الخدمة، وإنما يجب تقديم نسخة من جوازات صاحب المسكن وورثته ساري المفعول، ونسخة من عقد أو وثيقة المسكن أو القسيمة الإسكانية، ونسخة من آخر فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى شهادة الوفاة والفريضة الشرعية، ويستغرق وقت إنجاز هذه الخدمة حوالي 22 يوم عمل وهي مجانية.
ومن الخدمات التي ادرجتها الوزارة هي إمكانية تقديم طلب استكمال إجراءات التملك، وهي عبارة عن طلب يتقدم به المنتفع بخدمة إسكانية «وحدة سكنية - شقة تمليك - قسيمة سكنية» لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة الملكية ليتم نقل ملكية العقار من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى اسم المنتفع بها وذلك بعد سداده لكامل قيمة الوحدة السكنية والشقة التمليك وقفل الحساب لدى البنك، وبعد استكمال إنشاء مسكن على القسيمة السكنية، وتستغرق الخدمة 180 يوما عمل وهي مجانية.
كما طرحت الوزارة خدمة الكترونية تقوم على حجز موعد استشارات تمويلية عن بُعد عبر الاتصال المرئي دون الحاجة للحضور إلى مركز خدمة العملاء، والتي يتم إنجازها بشكل فوري ومجاني للمنتفع، واستعرضت الوزارة كيفية الاستفادة من الخدمة وذلك من خلال الدخول على موقعها الالكتروني، والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمة حجز موعد استشارات تمويلية عن بعد، ومن ثمّ ملئ الاستمارة إلكترونيًا، واختيار أحد المواعيد المتاحة والمناسبة للمنتفع من الخدمة، والموافقة على الإقرار إلكترونيًا، وحجز الموعد، ولا تشترط هذه الخدمة وجود أيّة مستندات للانتفاع منها، ولا أيّة شروط.
ومن الخدمات الجديدة التي استعرضها موقع الوزارة الالكترونية هي خدمة حجز موعد مسبق لزيارة مركز خدمة العملاء دون الحاجة إلى الانتظار والتي تم اعتبارها خدمة فورية ومجانية للمنتفع، واستعرض الموقع في تفاصيل الخدمة خطوات الحجز والانتفاع بالخدمة.
ومن الخدمات الالكترونية الفورية التي تم إضافتها مؤخرًا هي خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكاني من نوع «تمويل»، واشترطت الإسكان وجود طلب إسكاني للمواطن من نوع تمويل ليتمكن من الاستفادة من الخدمة.
كما طرحت الإسكان الخدمة الالكترونية الفورية لتوقيع إقرار احتساب جميع العلاوات الثابتة، والتي اشترطت أن يكون لدى المواطن طلب إسكاني جديد أو قائم، ويجوز لمقدم الطلب وحتى تخصيص الخدمة الإسكانية اختيار احتساب جميع العلاوات الثابتة المقدرة بـ100 دينار أو أقل بناءً على رغبته، كما يحق له الرجوع عن خيار احتسابها، ويسقط هذا الحق بعد صدور قرار تخصيص الخدمة.
وآخر خدمة الكترونية جديدة تم طرحها في موقع الوزارة الالكتروني هي خدمة تقديم طلب إفادة لجهة رسمية، وهي عبارة عن طلب يتقدم به المواطن للحصول على إفادة بشأن وضعه القانوني بالنسبة إلى الطلبات الإسكانية أو إفادة بشأن نوع الخدمة الإسكانية المُستفيد بها وحالة الخدمة وكيفية تعامل الجهات الرسمية مع المواطن والخدمة بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين الإسكانية.
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