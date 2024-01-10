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((أخبار الخليج)) تنشر تفاصيل خدمات الإسكان الإلكترونية الجديدة

1/10/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرح 7 خدمات منها 4 فورية للمنتفعين.. واستشارة تمويلية «أونلاين»


طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬8‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وذلك‭ ‬تفعيلا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬استحقاق‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين،‭ ‬وإضافة‭ ‬شريحة‭ ‬جديدة‭ ‬للمستفيدات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وهي‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المطلقة‭ ‬والأرملة‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬القصر‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬أو‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المطلقات‭ ‬والأرامل‭ ‬والمهجورات‭ (‬بدون‭ ‬أبناء‭).‬

كما‭ ‬اشتملت‭ ‬الخدمات‭ ‬الجديدة‭ ‬4‭ ‬خدمات‭ ‬فورية،‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬تمويل،‭ ‬توقيع‭ ‬إقرار‭ ‬احتساب‭ ‬جميع‭ ‬العلاوات‭ ‬الثابتة،‭ ‬خدمة‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬لزيارة‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬وحجز‭ ‬موعد‭ ‬استشارات‭ ‬تمويلية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

واستعرض‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تفاصيل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬والتي‭ ‬اشترطت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المتقدمة‭ ‬للخدمة‭ ‬أنثى‭ ‬بحرينية‭ ‬الجنسية،‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬مُشكلة‭ ‬لأسرة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأربع‭ ‬سواء‭ ‬كرب‭ ‬أسرة‭ ‬أساسية‭ ‬أو‭ ‬كأحد‭ ‬أفراد‭ ‬إحدى‭ ‬الأسر‭ ‬الأساسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اشتراط‭ ‬كونها‭ ‬يتيمة‭ ‬الوالدين‭ ‬أو‭ ‬أحدهما‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬مالكةً‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرتها‭ ‬الأساسية‭ ‬أو‭ ‬والدها‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لعقار،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرتها‭ ‬الأساسية‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬لأي‭ ‬منهنّ‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬الجمعيات‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬إفادة‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استلام‭ ‬مساعدات‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وشهادة‭ ‬راتب‭ ‬أصلية‭ ‬أو‭ ‬كشف‭ ‬راتب‭ ‬مختوم‭ ‬او‭ ‬شهادة‭ ‬تقاعد‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وُجد‮»‬،‭ ‬وتقارير‭ ‬طبية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وُجدت‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬المستندات‭ ‬الرئيسية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكل‭ ‬فئة‭ ‬فقد‭ ‬اشترطت‭ ‬الوزارة‭ ‬للعزباء‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬وفاة‭ ‬الوالدين،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬الفريضة‭ ‬الشرعية‭ ‬للوالدين،‭ ‬وشهادة‭ ‬تقاعد‭ ‬للوالدين،‭ ‬وللأرملة‭ ‬تم‭ ‬اشتراط‭ ‬تقديمها‭ ‬لشهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬والفريضة‭ ‬الشرعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬اشتراطات‭ ‬المطلقة‭ ‬والتي‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬بوثيقة‭ ‬الطلاق،‭ ‬وما‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬حضانة‭ ‬الأبناء،‭ ‬وللمهجورة‭ ‬اشترط‭ ‬تقديمها‭ ‬لأفاده‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬تفيد‭ ‬الهجران‭.‬

وحول‭ ‬آلية‭ ‬التقديم‭ ‬للطلب‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الالكتروني،‭ ‬والدخول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والدخول‭ ‬بالمفتاح‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬واختيار‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وملء‭ ‬استمارة‭ ‬التقدم‭ ‬الكترونيًا‭ ‬مع‭ ‬إرفاق‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والجدير‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لإنجاز‭ ‬الخدمة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬وهي‭ ‬مجانية‭.‬

ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إعفاء‭ ‬الورثة‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬أقساط‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬حيث‭ ‬يحق‭ ‬لورثة‭ ‬المنتفع‭ ‬بخدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬ ‭ ‬شقة‭ ‬تمليك‭ - ‬تسهيل‭ ‬عقاري‮»‬‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬إعفائهم‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬متبقي‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ترك‭ ‬أرملة‭ ‬وأبناء‭ ‬قُصر‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شروط‭ ‬للانتفاع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬وإنما‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬جوازات‭ ‬صاحب‭ ‬المسكن‭ ‬وورثته‭ ‬ساري‭ ‬المفعول،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬أو‭ ‬وثيقة‭ ‬المسكن‭ ‬أو‭ ‬القسيمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬والفريضة‭ ‬الشرعية،‭ ‬ويستغرق‭ ‬وقت‭ ‬إنجاز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬حوالي‭ ‬22‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬وهي‭ ‬مجانية‭.‬

ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬ادرجتها‭ ‬الوزارة‭ ‬هي‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التملك،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬يتقدم‭ ‬به‭ ‬المنتفع‭ ‬بخدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬ - ‭ ‬شقة‭ ‬تمليك‭ ‬ - ‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‮»‬‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬ليتم‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬المنتفع‭ ‬بها‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سداده‭ ‬لكامل‭ ‬قيمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬والشقة‭ ‬التمليك‭ ‬وقفل‭ ‬الحساب‭ ‬لدى‭ ‬البنك،‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬إنشاء‭ ‬مسكن‭ ‬على‭ ‬القسيمة‭ ‬السكنية،‭ ‬وتستغرق‭ ‬الخدمة‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬عمل‭ ‬وهي‭ ‬مجانية‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬الوزارة‭ ‬خدمة‭ ‬الكترونية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬استشارات‭ ‬تمويلية‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬إنجازها‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ومجاني‭ ‬للمنتفع،‭ ‬واستعرضت‭ ‬الوزارة‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني،‭ ‬والدخول‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬واختيار‭ ‬خدمة‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬استشارات‭ ‬تمويلية‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ملئ‭ ‬الاستمارة‭ ‬إلكترونيًا،‭ ‬واختيار‭ ‬أحد‭ ‬المواعيد‭ ‬المتاحة‭ ‬والمناسبة‭ ‬للمنتفع‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬الإقرار‭ ‬إلكترونيًا،‭ ‬وحجز‭ ‬الموعد،‭ ‬ولا‭ ‬تشترط‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬وجود‭ ‬أيّة‭ ‬مستندات‭ ‬للانتفاع‭ ‬منها،‭ ‬ولا‭ ‬أيّة‭ ‬شروط‭.‬

ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬استعرضها‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الالكترونية‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬لزيارة‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬اعتبارها‭ ‬خدمة‭ ‬فورية‭ ‬ومجانية‭ ‬للمنتفع،‭ ‬واستعرض‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخدمة‭ ‬خطوات‭ ‬الحجز‭ ‬والانتفاع‭ ‬بالخدمة‭.‬

ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬الفورية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إضافتها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬تمويل‮»‬،‭ ‬واشترطت‭ ‬الإسكان‭ ‬وجود‭ ‬طلب‭ ‬إسكاني‭ ‬للمواطن‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬تمويل‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬الإسكان‭ ‬الخدمة‭ ‬الالكترونية‭ ‬الفورية‭ ‬لتوقيع‭ ‬إقرار‭ ‬احتساب‭ ‬جميع‭ ‬العلاوات‭ ‬الثابتة،‭ ‬والتي‭ ‬اشترطت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬طلب‭ ‬إسكاني‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬قائم،‭ ‬ويجوز‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وحتى‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬اختيار‭ ‬احتساب‭ ‬جميع‭ ‬العلاوات‭ ‬الثابتة‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ100‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬رغبته،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الرجوع‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬احتسابها،‭ ‬ويسقط‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭.‬

وآخر‭ ‬خدمة‭ ‬الكترونية‭ ‬جديدة‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الالكتروني‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إفادة‭ ‬لجهة‭ ‬رسمية،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬يتقدم‭ ‬به‭ ‬المواطن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إفادة‭ ‬بشأن‭ ‬وضعه‭ ‬القانوني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬أو‭ ‬إفادة‭ ‬بشأن‭ ‬نوع‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬المُستفيد‭ ‬بها‭ ‬وحالة‭ ‬الخدمة‭ ‬وكيفية‭ ‬تعامل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭ ‬والخدمة‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬الإسكانية‭.‬

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