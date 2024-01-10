وفد من جامعة بوسطن يزور مدرسة سمو الشيخة موزة الشاملة للاطلاع على التجربة التعليمية في البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) ضمن الشراكة الأكاديمية بين كلية البحرين للمعلمين وجامعة بوسطن الأمريكية، تم تنظيم زيارة تربوية لمجموعة من أساتذة برنامج ماجستير القيادة والسياسات التربوية في كلية ويلوك للتربية والتنمية البشرية بجامعة بوسطن الأمريكية لمدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات للاطلاع على التجربة التعليمية الشاملة في مملكة البحرين.
وضم الوفد الزائر من جامعة بوسطن الأمريكية الدكتورة ليزا لجيري، والدكتورة بايبر سميث، والدكتور ستايسي سكوت، والدكتور رامون غونزاليز، وبحضور الأستاذة فاطمة شاهين البوعينين مديرة إدارة العمليات التعليمية المنطقة الثالثة، بالإضافة لممثلي كلية البحرين للمعلمين الدكتورة لوسي بايلي عميدة كلية البحرين للمعلمين، والدكتورة معصومة المطاوعة رئيسة لجنة المناهج بالكلية، حيث اطلع الوفد من خلال زيارته على مجموعة من المرافق المدرسية لجميع المراحل الدراسية.
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