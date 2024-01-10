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وفد من جامعة بوسطن يزور مدرسة سمو الشيخة موزة الشاملة للاطلاع على التجربة التعليمية في البحرين

1/10/2024 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬الشراكة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بين‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬وجامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارة‭ ‬تربوية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬القيادة‭ ‬والسياسات‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬ويلوك‭ ‬للتربية‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬بجامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمدرسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬موزة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشاملة‭ ‬للبنات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وضم‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليزا‭ ‬لجيري،‭ ‬والدكتورة‭ ‬بايبر‭ ‬سميث،‭ ‬والدكتور‭ ‬ستايسي‭ ‬سكوت،‭ ‬والدكتور‭ ‬رامون‭ ‬غونزاليز،‭ ‬وبحضور‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬شاهين‭ ‬البوعينين‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬المنطقة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لممثلي‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬الدكتورة‭ ‬لوسي‭ ‬بايلي‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين،‭ ‬والدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬المطاوعة‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المناهج‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المدرسية‭ ‬لجميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬‮

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