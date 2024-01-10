وفد من جامعة بوسطن يزور مدرسة سمو الشيخة موزة الشاملة للاطلاع على التجربة التعليمية في البحرين

وضم‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليزا‭ ‬لجيري،‭ ‬والدكتورة‭ ‬بايبر‭ ‬سميث،‭ ‬والدكتور‭ ‬ستايسي‭ ‬سكوت،‭ ‬والدكتور‭ ‬رامون‭ ‬غونزاليز،‭ ‬وبحضور‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬شاهين‭ ‬البوعينين‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬المنطقة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لممثلي‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬الدكتورة‭ ‬لوسي‭ ‬بايلي‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين،‭ ‬والدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬المطاوعة‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬المناهج‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المدرسية‭ ‬لجميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬‮ ‬

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