وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويعتمد التقرير الثاني للخطة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ورئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليًا‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة،‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يضطلعون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حماية‭ ‬وترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية‭ ‬امتثالًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صون‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬ذوي‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وأهلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الارتقاء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬الثاني‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬واعتماد‭ ‬تقرير‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2024-2026‭) ‬والذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬تعهداتها‭ ‬الطوعية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ (‬75‭) ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بقصر‭ ‬الأمم‭ ‬بجنيف‭ ‬مؤخرًا‭.‬