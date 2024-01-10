باستثناء الحالات الطارئة:بلدي الجنوبية يقترح تحديد أوقات للخدمات الإنشائية بالأحياء السكنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حدّد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬بالطرق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬كعمليات‭ ‬الحفر‭ ‬والردم‭ ‬والرصف‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بأن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحاً‭ ‬وفي‭ ‬أيام‭ ‬العطل‭ ‬الأسبوعية‭ ‬والإجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مواعيد‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬باستثناء‭ ‬حالات‭ ‬الأعمال‭ ‬الطارئة‭ ‬منها‭: ‬انقطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬ذلك‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬برر‭ ‬المقترح‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬لا‭ ‬تكترث‭ ‬بوقت‭ ‬العمل‭ ‬والانتهاء‭ ‬منه‭ ‬إذ‭ ‬تبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الإجازات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬أو‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬فجراً‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬بإزعاج‭ ‬الأهالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬البيوت‭ ‬تضم‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ومرضى‭ ‬لا‭ ‬يتحملون‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الإزعاج‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬مطبقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عوالي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ (‬شركة‭ ‬بابكو‭) ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬مطبق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بالشركة‭ ‬ذاتها‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رفعت‭ ‬توصية‭ ‬بشأنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬مقترح‭ ‬فتح‭ ‬حدائق‭ ‬ابن‭ ‬الجزري‭ ‬والوفاء‭ ‬والمهاجرين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحاً‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬خدمة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المطالبات‭ ‬المتكررة‭ ‬لفتحها‭ ‬وتشجيع‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬على‭ ‬التنزه‭ ‬وممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬أجوائه‭ ‬لطيفة‭ ‬ومحفزة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ ‬10009152‭ ‬بمجمع‭ ‬1048‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬بمنطقة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجة‭ ‬المنطقة‭ ‬بإنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للأهالي‭ ‬إذا‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬تضم‭ ‬بيوت‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الصيانة‭ ‬والتطوير‭ ‬الشامل‭ ‬لـ‭(‬ممشى‭ ‬الرفاع‭) ‬بالدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬ويشمل‭ ‬التطوير‭ ‬تغيير‭ ‬أرضية‭ ‬الممشى‭ ‬الإسفلتية‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬مطاطية‭ ‬وإضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة‭ ‬للكبار‭ ‬وتشجير‭ ‬الممشى‭ ‬بالكامل‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالزراعة‭ ‬والمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وصيانة‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬والمغاسل‭ ‬والمصلى‭ ‬مع‭ ‬صيانة‭ ‬أعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬منها‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬آمنه‭ ‬للأهالي‭ ‬وأطفالهم‭ ‬للعب‭ ‬والترفيه‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وجعله‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬وتجنيب‭ ‬المواطنين‭ ‬عناء‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المماشي‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬أو‭ ‬المشي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬بما‭ ‬يعرضهم‭ ‬ومرتادي‭ ‬الطريق‭ ‬للخطر‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬يوفر‭ ‬لممارسي‭ ‬الرياضة‭ ‬الحماية‭ ‬باعتباره‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ويقي‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭.‬

وتناول‭ ‬المجلس‭ ‬مناقشة‭ ‬تغيير‭ ‬موقع‭ ‬محطة‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ (‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬2‭) ‬في‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بالدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬لكي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المحطة‭ ‬المذكورة‭ ‬فأنها‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬المرور‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لقرب‭ ‬البيوت‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لما‭ ‬يسببه‭ ‬وجود‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬ازدحام‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬مرور‭ ‬سيارات‭ ‬الأهالي‭ ‬والقاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وكذلك‭ ‬مرور‭ ‬الحافلات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭.‬

وتطرق‭ ‬المجلس‭ ‬للاهتمام‭ ‬بصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬حديقة‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬بمجمع‭ ‬645‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجتها‭ ‬بصيانة‭ ‬واستبدال‭ ‬الإنارة‭ ‬وتطوير‭ ‬أرضية‭ ‬الحديقة‭ ‬وزراعتها‭ ‬بالمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والتشجير‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬كراسي‭ ‬الاستراحة‭ ‬وزيادة‭ ‬عددها‭ ‬وصيانة‭ ‬وإضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال‭ ‬وزيادة‭ ‬عددها‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬الصيانة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬حتى‭ ‬يتحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬باعتبارها‭ ‬متنفسا‭ ‬للأهالي‭ ‬والسكان‭ ‬القاطنين‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬