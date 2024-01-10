باستثناء الحالات الطارئة:بلدي الجنوبية يقترح تحديد أوقات للخدمات الإنشائية بالأحياء السكنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
حدّد مجلس بلدي الجنوبية أوقات العمل بالطرق والخدمات العامة الأخرى كعمليات الحفر والردم والرصف في الأحياء السكنية بأن تبدأ في الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً وفي أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية في الساعة الثامنة صباحاً شريطة ألا تتجاوز مواعيد العمل عن الساعة الثامنة مساء باستثناء حالات الأعمال الطارئة منها: انقطاعات الكهرباء والماء وغيرها من الأعمال التي تستوجب ذلك.
جاء ذلك في المقترح الذي تم عرضه في الاجتماع العاشر بمجلس بلدي الجنوبية حيث برر المقترح بأن بعض المنشآت لا تكترث بوقت العمل والانتهاء منه إذ تبدأ العمل في أيام الإجازات الأسبوعية أو الرسمية في الساعة الثالثة فجراً مما يتسبب بإزعاج الأهالي، وخاصة أن بعض البيوت تضم كبار السن ومرضى لا يتحملون مثل هذا الإزعاج منذ الصباح الباكر إضافة إلى أن هذه التجربة مطبقة في منطقة عوالي الواقعة تحت إدارة (شركة بابكو) وأن هذا النظام مطبق منذ سنوات بالشركة ذاتها.
وأوصت اللجنة الفنية بالموافقة على هذا المقترح الذي سبق أن رفعت توصية بشأنه في عام 2018.
وناقش المجلس مقترح فتح حدائق ابن الجزري والوفاء والمهاجرين في الساعة السادسة صباحاً بالدائرة الرابعة خدمة لكبار السن وذلك بعد المطالبات المتكررة لفتحها وتشجيع كبار السن على التنزه وممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر الذي عادة ما تكون أجوائه لطيفة ومحفزة على ممارسة الرياضة.
ووافق المجلس على تخصيص العقار رقم 10009152 بمجمع 1048 لغرض إنشاء مسجد ومحلات تجارية بمنطقة دار كليب وذلك لحاجة المنطقة بإنشاء مسجد ومحلات تجارية تقدم الخدمات الأساسية للأهالي إذا ان المنطقة تضم بيوت إسكانية جديدة ساهمت في التوسع والكثافة السكانية.
كما وافق المجلس على عمل الصيانة والتطوير الشامل لـ(ممشى الرفاع) بالدائرة الثامنة بالرفاع الشرقي ويشمل التطوير تغيير أرضية الممشى الإسفلتية إلى أرضية مطاطية وإضافة ألعاب رياضية جديدة للكبار وتشجير الممشى بالكامل والاهتمام بالزراعة والمسطحات الخضراء وصيانة دورات المياه والمغاسل والمصلى مع صيانة أعمدة الإنارة لعدم وجود العدد الكافي منها وذلك بهدف توفير مساحة آمنه للأهالي وأطفالهم للعب والترفيه وقضاء الوقت والتشجيع على ممارسة الرياضة وزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني وجعله أسلوب حياة وتجنيب المواطنين عناء الذهاب إلى المماشي التي قد تبعد عن مناطق سكنهم أو المشي بالقرب من الطرق العامة والشوارع الرئيسية بما يعرضهم ومرتادي الطريق للخطر وبالتالي فهو يوفر لممارسي الرياضة الحماية باعتباره مكان آمن لممارسة الرياضة ويقي من الوقوع في الحوادث.
وتناول المجلس مناقشة تغيير موقع محطة حافلات النقل العام (المستشفى العسكري 2) في وادي السيل ونقلها إلى شارع ولي العهد بالدائرة السابعة بسبب وجود مدخل ومخرج واحد في وادي السيل لذلك فإن حافلات النقل العام لكي تصل إلى موقع المحطة المذكورة فأنها تضطر إلى المرور بالقرب من المنازل والأحياء السكنية في المنطقة لقرب البيوت من الطريق العام.
ويأتي هذا المقترح لما يسببه وجود المحطة في هذا الموقع من ازدحام ناتج عن مرور سيارات الأهالي والقاطنين في المنطقة وكذلك مرور الحافلات في الوقت ذاته.
وتطرق المجلس للاهتمام بصيانة وتطوير حديقة هورة سند بمجمع 645 وذلك لحاجتها بصيانة واستبدال الإنارة وتطوير أرضية الحديقة وزراعتها بالمسطحات الخضراء والتشجير مع تغيير كراسي الاستراحة وزيادة عددها وصيانة وإضافة ألعاب للأطفال وزيادة عددها مع ملاحظة الصيانة بشكل دوري حتى يتحقق الهدف الأساسي من وجودها باعتبارها متنفسا للأهالي والسكان القاطنين مع أطفالهم في المنطقة.
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