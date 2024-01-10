وزير التنمية الاجتماعية: السجون المفتوحة مرتكز إنساني وحضاري متوافق مع المعايير الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ثمّن أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الإنجاز الدولي المستحق لمشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، الذي يعكس جليًا الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين نموذجًا يحتذى في مجال حقوق الانسان.
مشيدًا في هذا السياق بدعم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، الذي حقق الاعتماد الدولي الامريكي، لما تضمنه البرنامج من مرتكزات انسانية وحضارية متوافقة مع المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على الالتزام بالأسس العالمية في مجالات التأهيل وإعادة الادماج في المجتمع.
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