وزير التنمية الاجتماعية: السجون المفتوحة مرتكز إنساني وحضاري متوافق مع المعايير الدولية

مشيدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بدعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لمشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬الامريكي،‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬انسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأسس‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬الادماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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