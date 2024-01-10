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مفوضية حقوق السجناء تشيد بنيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية

1/10/2024 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بتسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي ‭ ‬وذلك‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭).‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬الدولية‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفي‭ ‬أقصر‭ ‬فترة‭ ‬تدقيق‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬له‭ ‬دلالات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬التقدم‭ ‬المطرد‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬بتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومجالات‭ ‬معاملة‭ ‬فئات‭ ‬النزلاء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬شامل‭ ‬يعكس‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأضافت‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإداراتها‭ ‬العامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بفئات‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحبوسين‭ ‬احتياطيا‭ ‬والمحتجزين‭ ‬أولت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالمشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتطوير‭ ‬الرؤية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬منهجية‭ ‬ومدروسة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتتكامل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذه‭ ‬الفئات‭ ‬مثل‭ ‬المفوضية‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬تنسق‭ ‬جهودها‭ ‬وخبراتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬ترتقي‭ ‬بالظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتحصل‭ ‬عليها‭ ‬النزلاء‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والدمج‭ ‬المجتمعي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬ذويهم‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭.‬

وأثنت‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬ولاسيما‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بالوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للنزلاء‭ ‬والنزيلات‭ ‬مسترشدةً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بمرجعياتها‭ ‬القانونية‭ ‬والوظيفية‭ ‬وبالتوجيهات‭ ‬التطويرية‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬منهجية‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬عملها‭.‬

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