استشهاد صحفي بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهاد صحفي بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
التاريخ
1/10/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت فضائية الجزيرة باستشهاد الصحفي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
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