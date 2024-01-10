القسام: قصفنا حشود العدو المتوغلة في خان يونس
التاريخ
1/10/2024 3:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف هاون.
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