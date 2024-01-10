Thursday, 11 January 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان الفرق الفائزة بهاكثون التغيّر المناخي في معان

1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الأربعاء، عن الفرق الفائزة بجوائز أفضل أفكار إبداعية للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ في قطاعي المياه والزراعة في محافظة معان.


وفاز في مسابقة (هاكثون التغيّر المناخي)، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معان، ضمن مشروعه "وعد المُناخ"، 3 فرق من طلبة جامعة الحسين بن طلال.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10012024000208011052ID1107706145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث