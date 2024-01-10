إعلان الفرق الفائزة بهاكثون التغيّر المناخي في معان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الأربعاء، عن الفرق الفائزة بجوائز أفضل أفكار إبداعية للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ في قطاعي المياه والزراعة في محافظة معان.
وفاز في مسابقة (هاكثون التغيّر المناخي)، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معان، ضمن مشروعه "وعد المُناخ"، 3 فرق من طلبة جامعة الحسين بن طلال.
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