تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يوم الخميس لذا تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، قد تكون في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد .
🔺 التحذيرات:
- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.
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