Thursday, 11 January 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يوم الخميس لذا تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، قد تكون في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد .
🔺 التحذيرات:
- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10012024000208011052ID1107706144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث