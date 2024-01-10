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متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الليل يوم الجمعة القادم تضعف تدريجيا فرصة الهطولات المطرية في المملكة، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
اما نهار الجمعة تبقى الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا، بينما تبقى فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة .

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