صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى
التاريخ
1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بدوي صفارات الإنذار في منطقة عرب العرامشة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.
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