الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
التاريخ
1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل 9 من ضباطه وجنوده، وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.
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