الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتباراً من منتصف الليلة (الأربعاء / الخميس) في بلديات محافظات إربد، جرش، عجلون، البلقاء وحتى صباح غد الخميس.



كما أعلنت عن فتح غرف الطوارئ في بلديات محافظات الشمال والوسط، اعتبارًا من صباح غد الخميس، لتستمر حتى عصر الجمعة، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة وللتعامل مع هطولات مطرية غزيرة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

واهابت بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف:( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، وعن طريق منصة تواصل للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

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