تنويه من وزارة التربية والتعليم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة بأن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان يوم غد الخميس الموافق الحادي عشر من كانون ثاني 2024 هو 27749.
واضاف المساعفة بأنه يوجد ارتياح عام لطلبة الدورة التكميلة بناء على التغذية الراجعة التي ترد لغرفة العمليات وكذلك من خلال متابعة ردود أفعال الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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