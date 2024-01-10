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تنويه من وزارة التربية والتعليم

1/10/2024 3:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة بأن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان يوم غد الخميس الموافق الحادي عشر من كانون ثاني 2024 هو 27749.
واضاف المساعفة بأنه يوجد ارتياح عام لطلبة الدورة التكميلة بناء على التغذية الراجعة التي ترد لغرفة العمليات وكذلك من خلال متابعة ردود أفعال الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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