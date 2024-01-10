شاهد : بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -مجدي الباطية - تشهد بعض المناطق في شمال المملكة هطولا للامطار ، وفق إدارة الأرصاد الجوية .

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

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