شاهد : بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -مجدي الباطية - تشهد بعض المناطق في شمال المملكة هطولا للامطار ، وفق إدارة الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
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