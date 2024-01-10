الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أيدت الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
جاء ذلك في تصريحات أمين عام الجامعة، أحمد أبوالغيط، للصحفيين اليوم الأربعاء، والذي أكد فيها تطلعه إلى“حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني”.
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