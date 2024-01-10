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الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

1/10/2024 3:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أيدت الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
جاء ذلك في تصريحات أمين عام الجامعة، أحمد أبوالغيط، للصحفيين اليوم الأربعاء، والذي أكد فيها تطلعه إلى“حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني”.

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