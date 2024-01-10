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(محدث) شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بدير البلح

1/10/2024 3:13:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر،
وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ومركبة إسعاف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، غارات على منزل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن من بين الشهداء 4 من طواقم الإسعاف التالبعة لها، جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.

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