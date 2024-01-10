(محدث) شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بدير البلح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استُشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر،
وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ومركبة إسعاف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، غارات على منزل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن من بين الشهداء 4 من طواقم الإسعاف التالبعة لها، جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.
MENAFN10012024000205011050ID1107706134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.