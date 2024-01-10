اشتية: الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام ويجب أن تتحد الأصوات لوقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد اشتية أهمية أن تتحد كل الأصوات حول العالم، للوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود.

وقال رئيس الوزراء: "من المؤسف استمرار بعض القادة حول العالم في عدم الدعوة إلى وقف الإبادة الجماعية فورا".

وأضاف اشتية: "الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين".

وشدد رئيس الوزراء، على أنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد رئيس الوزراء "أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة هدفه سياسي، لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وليضع السلطة الوطنية على حافة الانهيار لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها".