الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه "يؤيد بشكل كامل
الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
وأضاف أبو الغيط في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني".
وشكر جنوب إفريقيا وحكومتها "على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار"، مؤكدًا دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السبل الممكنة.
كما وجه الأمين العام، المسؤولين في الأمانة العامة إلى متابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.
وقال إن "القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة"، متطلعًا إلى "صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجل ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كل المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع".
وتمثُل يوم غد الخميس، الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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