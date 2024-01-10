وزير الإتصالات الفلسطينية د. سدر لـ PNN- لم يتبق أي نوع من انواع البنية التحتية سالماً بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال وزير الإتصالات الفلسطينية الدكتور اسحق سدر، أنه وبعد 3 أشهر من الحرب الإجرامية على قطاع غزة التي يمارسها الاحتلال، أنه لم يتبق أي نوع من أنواع البنية التحتية سالماً نتيجة الحرب، مؤكدا على أنه يجب أن يستثنى قطاع الإتصالات الذي وصل تضرره لحوالي 75%،

مشيرا

في حديثه عبر برنامجنا الصباحي“صباحنا غير”، الذي يبث عبر تلفزيون PNN، إلى أن قوات الإحتلال قامت بتخريب مسارات الاتصالات بشكل متعمد وقطع المطارات الدولية التي تغدي خدمات الإتصالات.



وأكد سدر

بأن كافة جرائم الإحتلال على خطوط الاتصالات تم توثيقها، وذلك ليتم التوجه الى الجهات الدولية القانونية لمحاكمة الاحتلال وقياداته، مؤكداً أن وضع الاتصالات في شمال قطاع غزة سيء جداً وذلك لعدم قدرة الطواقم من إعادة توصيل الخدمات، مشيراً إلى أن الخدمات في الوسط والجنوب أفضل بنسبة 30-35% للمواطنين.

وأشار أنهم في الوزارة يعملون

مع المؤسسات الدولية

لخلق تنسيق امن لطواقم الشركات، مضيفاً أنهم يعملون على توفير كافة الاحتياجات الطارئة لأن بعض قطع الغيار نفذت وكذلك مخازن الشركات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل.



وأكد سدر على وقوفهم واسنادهم

للجهات الدولية

مثل الأونروا وغيرها من المؤسسات لحل هذه الازمة، لضمان إدخال بعض القطع اللازمة لإستمرارية عمل الشبكات وهذا من ناحية الوقود، بالإضافة لتأمين مسارات أمنة لطواقم شركات الإتصالات.



وأضاف أنه على الرغم من عمليات الإصلاح المتكررة الى أن الاحتلال يتعمد تدمير الشبكات والمعدات المساعدة، حيث تعرضوا لإطلاق النار اكثر من مرة وهناك العديد من الجرحى من طواقم شركة الإتصالات، بالإضافة لعمليات التجريف لمولدات الكهرباء التي تساعد على تشغيل المقاسم الرئيسية والفرعية.



وقال سدر على الرغم من أن هنالك تنسيق لعملية الإصلاح بينهم وبين جيش الإحتلال ولكنه يقوم

بعد عمليات الإصلاح بالتخريب وتدمير ما تم اصلاحه، وهذا الحال قد تكرر أكثر من مرة، مضيفا أن هذا يعكس عقلية الإنتقام والتدمير التي يحملها العدو.

وقال بخصوص الأشخاص الذي يتم قطع خدمات الاتصالات عنهم في الضفة الغربية ، أن هؤلاء المواطنين متراكم عليهم مبالغ مستحقة كبيرة هي ما قبل الحرب، وهذا الكلام بعد البحث من قبل وزارة الاتصالات، وطلب من كل شخص تم

قطع الإتصال عنه التواصل مع الشركة على رقم 131 لتفعيل عملية الإتصال سواء في الضفة او قطاع غزة، وفي حال لم يكن لديه القدرة على الدفع ويعاني من اوضاع اقتصادية صعبة سيقومون بمساعدته.



وأوضح أنهم طوال فترة الحرب وحتى هذا اليوم قاموا بإعادة جميع الخطوط المفصولة عن اهلنا في قطاع غزة، و يتم بشكل دوري فتح مكالمات وحزم انترنت بشكل مجاني، وأنهم لا يزالون يعملون بكل ما وسعهم لتوفير الخدمات للقطاع على أكمل وجه.

وأختتم الدكتور اسحق أنهم سيعملون في الوزارة على توفير كافة احتياجات المواطنين في القطاع لتبقى التغطية مستمرة، مؤكدا على أنه من غير الإتصالات الفلسطينية لن يبقى هناك طرق لعمليات الإغاثة وستبقى غزة محجوبة عن العالم. فهم يوصلون رسالتهم من خلال الأجهزة التي يمتلكوها لرصد وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الإحتلال ونشرها على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.



