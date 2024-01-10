سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسلطان عمان بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وعلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا سموه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة.

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