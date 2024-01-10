سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسلطان عمان بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وعلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا سموه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة.
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