الشيخ خالد بن عبد الله ينوه بتطور مسار العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نوَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بتطور مسار العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاهتمام المتبادل بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية يعد دافعاً لمزيد من التطور والنماء في مجالات وأوجه التعاون المختلفة، ومحفزاً لمواصلة العمل على تعزيز التنسيق تحقيقاً للتطلعات والأهداف المشتركة المنشودة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية، ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مقدراً لنائب رئيس مجلس الوزراء الحرص والاهتمام بتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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