الشيخ خالد بن عبد الله ينوه بتطور مسار العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نوَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بتطور مسار العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاهتمام المتبادل بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية يعد دافعاً لمزيد من التطور والنماء في مجالات وأوجه التعاون المختلفة، ومحفزاً لمواصلة العمل على تعزيز التنسيق تحقيقاً للتطلعات والأهداف المشتركة المنشودة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية، ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مقدراً لنائب رئيس مجلس الوزراء الحرص والاهتمام بتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.