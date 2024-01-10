الحكمة المغربية بشرى كربوبي لـ«البيان»: أطمح لتحكيم مباريات كأس العالم للرجال

أكدت بشرى كربوبي، الحكمة المغربية الدولية في كرة القدم، أنها تطمح في المشاركة في تحكيم كأس العالم للرجال، بعدما نجحت باقتدار في إدارة نهائيات كأس العالم للسيدات، التي أقيمت العام الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

وحصلت بشرى كربوبي على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة «الحكم العربي»، خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم اليوم في قاعة أرينا بمدينة جميرا بدبي.

تعتبر بشرى، البالغة من العمر 35 عاماً، من أفضل الحكمات المغربيات والأفريقيات وتعمل في جهاز الشرطة المغربي في مدينة مكناس، بجانب عملها في مجال التحكيم.

تنحدر من منطقة «كزناية» بتازة في المغرب، ودخلت مجال التحكيم في عام 2001، وبعد 6 سنوات أصبحت حكمة وطنية، وحصلت على الشارة الدولية في عام 2016

وصعدت لحكام الصف الأول في أفريقيا عام 2018، وهي السنة التي قادت خلالها بعض لقاءات كأس أمم أفريقيا للسيدات في غانا.

وصرحت بشرى كربوبي التي أصبحت أول حكمة عربية تقود نهائيات كأس العالم للسيدات أن فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تكليف وتشريف للمرأة العربية، وقالت: قمت بتمثيل المرأة المغربية والعربية بشكل مثالي على الصعيد القاري والعالمي، وأعتبر الجائزة أفضل تشريف للمرأة العربية وللتحكيم النسوي كأول حكمة عربية تقود نهائيات كأس العالم للسيدات، وطموحي القادم هو الوصول إلى كأس العالم للرجال.

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء دخولها مجال التحكيم، كشفت عن أن هذا المجال شديد الصعوبة على المرأة بسبب النظرة الذكورية في الملاعب، حيث عانت كثيراً من تنمر الجماهير لبعض الفرق في المباريات في البداية، لكن بفضل اجتهادها ومثابرتها تمكنت فرض نفسها في ميدان التحكيم، وقالت: إنه مجال صعب حتى على الرجال، فما بالك بالنسبة للنساء، لا ننسى أنه كان بالأمس حكراً فقط على الرجال، واليوم فرضت المرأة اسمها على الساحة الكروية، وأظهرت أنها قادرة على منافسة الرجل، جنباً إلى جنب، وحتى المرأة العربية أثبتت جدارتها في هذا المجال.

وأضافت: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تعكس كل معاني الأخوة والتضامن العربي، وأنا سعيدة أن أكون اليوم من بين المتوجين بها.

وكشفت الحكمة المغربية عن الوصول إلى نهائيات كأس العالم، كان حلماً يراودها منذ أن دخلت مجال التحكيم، خصوصاً بعدما حظيت بشرف تحكيم نهائي كأس العرش المغربي، ثم أصبحت أول حكمة عربية في نهائيات كأس أمم أفريقيا الماضية، وهي الحكمة الوحيدة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق قريباً في كوت ديفوار، وقالت: ما حققت من نجاحات ثمار جهود مستمرة منذ 22 عاماً في مجال التحكيم.

وحول ما إذا كان بإمكانها الوصول إلى نهائيات كأس العالم للرجال 2026، أكدت بشرى كربوبي أنها نجحت في كسب ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مونديال السيدات 2023 وتسعى للظهور بمستويات مشرفة وقوية في كل مباراة تديرها، مشيرة إلى أن المشاركة في تحكيم كأس أمم أفريقيا المقبلة كحكم ساحة يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حلمها.





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