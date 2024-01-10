أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحُكّام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، اليوم (الأربعاء)، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن الدورة الثانية عشرة من الجائزة تضمّن أهم الإحصائيات من الدورة الثانية عشرة التي تعد أكبر دورات الجائزة من حيث عدد المترشحين الذين بلغ عددهم 545 مترشحًا وعدد الفائزين الذي بلغ 30 فائزًا في مختلف الفئات وكذلك في تنوع الرياضات وإضافة فئة جديدة للناشئين العرب.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان الفائز بجائزة "الشخصية الرياضية الإماراتية" وتسلّمها نيابة عن سموه الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وفاز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجائزة تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان وعلى مستوى دولة الإمارات، كما أطلق سموه مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم وأحرز العديد من الألقاب في البطولات العالمية لجمال الخيول.

وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" بتقديم جائزة فئة "رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى" إلى حبيب نور محمدوف من روسيا، نظراً لإنجازاته العديدة حيث أحرز بطولة العالم، ويحمل محمدوف أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في فنون القتال المختلطة، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

كما كرّم سموه، الفائز بجائزة "الشخصية الرياضية العالمية" وذهبت إلى جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم على مستوى العالم وتوسيع رقعة المشاركة فيها واستضافة بطولاتها المختلفة وتطبيق مبادئ الحوكمة والتقنيات الحديثة في إدارة اللعبة وتحكيم المباريات.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين من الرياضيين والفِرَق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم سعادة الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح من دولة الكويت بوسام الجائزة لفوزه بفئة "الشخصية الرياضية العربية" وذلك لمشواره الرياضي الكبير في الكويت والوطن العربي والمنطقة، ونادي دبي لسباق الخيل الفائز في فئة "المؤسسة الإماراتية"، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، وجاء فوز النادي للاستدامة والمستوى الريادي في تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي حيث أصبح النادي انموذجا لتنظيم سباقات السرعة ومرجعية للاستفادة من الخبرات التراكمية للعديد من الدول من بينها هونج كونج ،كمبوديا ، منغوليا.

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة "المؤسسة العالمية" حيث تسلم الجائزة سعادة الشيخ سعود بن على آل ثاني، من دولة قطر، كما شمل التكريم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد اليوناني، أندرياس زاغكليس الأمين العام للاتحاد، ومنحت الجائزة للاتحاد الدولي لكرة السلة لإطلاق مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة - 2023 الذي يهدف الى تمكين الشباب واستخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

رياضي ناشئ إماراتي

وكرّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي كذلك، الفائزين في فئة "رياضي ناشئ إماراتي"، حيث فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات من مختلف الألعاب الرياضية تقديرًا لإنجازاتهم والذين تم تحديد ترتيبهم بناء على نتائج أعمال التحكيم، وتصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة وبلغ عدد الأصوات 19,934 صوت، وفاز بالمركز الأول: سلطان صالح محمد، لاعب منتخب الإمارات ونادي الذيد للرماية، والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر عام 2021، والمركز الثاني: أحمد خالد العبدولي، لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، والمركز الثالث: ميرة عبد الله الشحي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الوصل للسباحة، والحاصلة على فضية 200 متر وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022، والمركز الرابع: زمزم محمد الحمادي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023 , وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، والمركز الخامس: الهيام سيف البلوشي لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والحاصلة على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022، والمركز السادس: سعيد محمود العوضي من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والحاصل على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة (سكي ستوك) وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.

الناشئين العرب

كما كرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئة "الناشئين العرب" التي تم إضافتها إلى فئات الجائزة إيمانًا بأهمية الناشئين والموهوبين لتطوير الرياضة وصناعة مستقبل أفضل، ولدعم الموهوبين في جميع الدول العربية وتكريمهم جنباً إلى جنب مع نخبة المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي، وتم تحديد الترتيب النهائي لهذه الفئة بناء على نتائج أعمال التحكيم وتصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة وبلغ عدد الأصوات 40,566 صوت، وفاز بالمركز الأول: هنا أيمن جودة من مصر والحاصلة على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط في 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم للشباب في 2021 والمصنفة رقم (2) عالميا تحت 17 سنة، والمركز الثاني: عبد العزيز سيف السيف من السعودية والحاصل على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، والمركز الثالث: نور سحنون من تونس والحاصلة على ذهبية البطولة الافريقية للتنس تحت 14 سنة فردي وجماعي في 2023 والمصنفة رقم (1) في افريقيا تحت 14 سنة والمركز الرابع: عبد الرحيم مجاهد من الجزائر والحاصل على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023، والمركز الخامس: ملاك العلامي من المغرب والحاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022، والمركز السادس: احمد ابراهيم شماع، من سوريا والحاصل على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.

الرياضي الإماراتي

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز في فئة "الرياضي الإماراتي" وفاز بها كل من: سالم حمد ملهوف الكتبي، وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022، وخالد محمد الشحي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023 و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب، وهو المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كلجم، وفي فئة "الإداري الإماراتي" وفاز بها سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو، وتسلم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة "الفريق الإماراتي" وفاز بها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وتسلم الجائزة سعادة اللواء الدكتور/ أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء الفريق: عبد الله محمد المري، عبد الله حميد المهيري، وفاز الفريق بالجائزة لتأهله الى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2023 والفوز بلقب بطولتي هولندا وبلجيكا الدوليتين للفروسية.

الرياضي العربي

كما كرّم سموه الفائز في فئة "الرياضي العربي"، وفاز بالجائزة كل من: المغربية خديجة مرضي وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم في الملاكمة 2023 وذهبية بطولة افريقيا 2022 وهي المصنفة رقم 1 عالميا في وزن 81+ كيلوجرام، والتونسية غفران بالخير، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في 2021، وذهبية بطولة أفريقيا في 2022، وفي فئة "الحكم العربي"، وفازت بها المغربية بشرى كربوب، وذلك لكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، وضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا للرجال 2021، كما قادت نهائي كأس العرش المغربي للرجال في 2023، وفي فئة "الإنجازات الرياضية المستدامة" وفاز بها المغربي سفيان البقّالي، وذلك لاستدامة إنجازاته ووصول نتائجه الى مستويات أعلى في سباق 3000 متر موانع حيث حصل على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في بودابيست 2023، وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى 2022 ، كما أنه المصنف رقم ( 1 ) عالميا في السباق.

وكرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائز في فئة "رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة- فئة أصحاب الهمم"، وهي الجزائرية نسيمة صافي، وذلك: لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023 ليصل رصيدها الى 4 ميداليات اولمبية و8 ميداليات عالمية، وكذلك الفائز بفئة "الفريق العربي" وهو المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة السيد طارق نجم الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجاء الفوز لكونه أول منتخب عربي وافريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وأول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وأكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدفاً، وكرم سموه أيضًا الفائز بفئة "الإداري العربي" وهو سعادة محمد حسن الشمري، من العراق، كونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وفي ختام الحفل ألقى سعادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) كلمة المكرمين أعرب خلالها عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهود التي تبذلها دبي لتطوير قطاع الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، مثمناً جهود القائمين على الجائزة التي أصبحت محفلاً عالمياً لتكريم الإبداع الرياضي.

رعاة وشركاء الجائزة

قبل انطلاقة حفل تكريم الفائزين التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر رئيس مجلس أمناء الجائزة، مع رعاة وشركاء الدورة الثانية عشرة للجائزة وهم، الشيخ أحمد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير العضو، المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة "نخيل"، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "نخيل"، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف جواد الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

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