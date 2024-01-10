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سجل أبطال كأس آسيا عبر التاريخ والمنتخبات الأكثر تتويجاً

1/10/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنطلق بعد غد الجمعة في قطر نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بمشاركة 24 منتخبا بينها 10 منتخبات عربية.

وبمناسبة انطلاق هذا الحدث الكروي الآسيوي الكبير، نستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بكأس آسيا منذ إطلاق المسابقة في العام 1956:

1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ كانت مستضيفة للبطولة)

1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)

1968: إيران (إيران)

1972: إيران (تايلاند)

1976: إيران (إيران)

1980: الكويت (الكويت)

1984: السعودية (سنغافورة)

1988: السعودية (قطر)

1992: اليابان (اليابان)

1996: السعودية (الإمارات)

2000: اليابان (لبنان)

2004: اليابان (الصين)

2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)

2011: اليابان (قطر)

2015: أستراليا (أستراليا)

2019: قطر (الإمارات)

الأكثر تتويجا:

1- اليابان - أربعة ألقاب

2- السعودية - ثلاثة ألقاب

- إيران - ثلاثة ألقاب

4- كوريا الجنوبية.. لقبان

5- إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر - لقب واحد.

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