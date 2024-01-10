Thursday, 11 January 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميلان يعير نجل الأسطورة باولو مالديني إلى مونتسا

1/10/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


انتقل لاعب خط الوسط المهاجم دانييلي مالديني، نجل أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع باولو مالديني، الأربعاء إلى مونتسا قادما من ميلان بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مالديني الابن، البالغ من العمر 22 عاما، يدافع عن ألوان إمبولي على سبيل الإعارة أيضا في النصف الأول من الموسم الحالي، وشارك احتياطيا في المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان 0-3 الأحد الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

ولعب دانييلي في الموسم الماضي مع سبيتسيا بالإعارة أيضا، حيث سجل هدف التعادل في مرمى ناديه الأم ميلان الذي خرج فائزا 2-1 في نوفمبر 2022.

وكان دانييلي قد افتتح باكورة أهدافه في مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي بقميص ميلان أمام سبيتسيا بالذات، حيث سجل هدف السبق في الفوز 2-1 في 25 سبتمبر 2021.

وغاب دانييلي عن التهديف وصناعة الأهداف هذا الموسم.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10012024000110011019ID1107706006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث