ميلان يعير نجل الأسطورة باولو مالديني إلى مونتسا



انتقل لاعب خط الوسط المهاجم دانييلي مالديني، نجل أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع باولو مالديني، الأربعاء إلى مونتسا قادما من ميلان بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مالديني الابن، البالغ من العمر 22 عاما، يدافع عن ألوان إمبولي على سبيل الإعارة أيضا في النصف الأول من الموسم الحالي، وشارك احتياطيا في المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان 0-3 الأحد الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

ولعب دانييلي في الموسم الماضي مع سبيتسيا بالإعارة أيضا، حيث سجل هدف التعادل في مرمى ناديه الأم ميلان الذي خرج فائزا 2-1 في نوفمبر 2022.

وكان دانييلي قد افتتح باكورة أهدافه في مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي بقميص ميلان أمام سبيتسيا بالذات، حيث سجل هدف السبق في الفوز 2-1 في 25 سبتمبر 2021.

وغاب دانييلي عن التهديف وصناعة الأهداف هذا الموسم.





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