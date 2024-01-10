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حتا يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

1/10/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة كرة القدم في نادي حتا عن أولى صفقاتها الشتوية بالتعاقد مع الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى وفريق داليان برو الصيني، وانضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

وبدأت مسيرة مانزوكي «27 عاماً» الاحترافية مع فرق اس مايما يونيون وفيتا كلوب قبل الانتقال إلى فريق فايبرز الأوغندي ليخوض تجربته الأولى خارج أفريقيا مع فريق داليان برو الصيني قبل الإنتقال إلى دورينا مع نادي حتا.

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