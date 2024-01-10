حتا يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت شركة كرة القدم في نادي حتا عن أولى صفقاتها الشتوية بالتعاقد مع الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى وفريق داليان برو الصيني، وانضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في الأيام الماضية.
وبدأت مسيرة مانزوكي «27 عاماً» الاحترافية مع فرق اس مايما يونيون وفيتا كلوب قبل الانتقال إلى فريق فايبرز الأوغندي ليخوض تجربته الأولى خارج أفريقيا مع فريق داليان برو الصيني قبل الإنتقال إلى دورينا مع نادي حتا.
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