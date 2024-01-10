تشافي: التتويج بالسوبر الإسباني سيعيد برشلونة للمسار الصحيح

يتمنى تشافي هرنانديز المدير الفني برشلونة التتويج بكأس السوبر الإسباني، ليعود الفريق إلى المسار الصحيح هذا الموسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض، بالدور قبل النهائي للبطولة، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، متخلفا بفارق سبع نقاط عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالرياض "نريد استعادة مستوانا والاستمرارية في تقديم أداء جيد، يجب أن نقدم أداء متكاملا أمام فريق قوي يقوده المدرب الرائع جاجوبا أراساتي الذي يمكنه صياغة سيناريوهات مختلفة للمباراة".

وأضاف مدرب برشلونة "الدفعة التي نحتاجها هي الفوز بكأس السوبر، لقد ساعدنا هذا اللقب في الموسم الماضي، وأتمنى أن نفوز به مجددا ليساعدنا على العودة إلى المسار الصحيح".

وخسر برشلونة مباراتين في الدوري الإسباني أمام منافسيه على اللقب، ريال مدريد وجيرونا.

وتعثر الفريق الكتالوني بفقدان سبع نقاط في أربع مباريات، أقيمت بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر العام الماضي ، لكن الفريق حقق عددا من الانتصارات المتتالية قبل رحلته إلى الرياض.

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