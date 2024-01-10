تشافي: التتويج بالسوبر الإسباني سيعيد برشلونة للمسار الصحيح

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتمنى تشافي هرنانديز المدير الفني برشلونة التتويج بكأس السوبر الإسباني، ليعود الفريق إلى المسار الصحيح هذا الموسم.
ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض، بالدور قبل النهائي للبطولة، ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، متخلفا بفارق سبع نقاط عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالرياض "نريد استعادة مستوانا والاستمرارية في تقديم أداء جيد، يجب أن نقدم أداء متكاملا أمام فريق قوي يقوده المدرب الرائع جاجوبا أراساتي الذي يمكنه صياغة سيناريوهات مختلفة للمباراة".
وأضاف مدرب برشلونة "الدفعة التي نحتاجها هي الفوز بكأس السوبر، لقد ساعدنا هذا اللقب في الموسم الماضي، وأتمنى أن نفوز به مجددا ليساعدنا على العودة إلى المسار الصحيح".
وخسر برشلونة مباراتين في الدوري الإسباني أمام منافسيه على اللقب، ريال مدريد وجيرونا.
وتعثر الفريق الكتالوني بفقدان سبع نقاط في أربع مباريات، أقيمت بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر العام الماضي ، لكن الفريق حقق عددا من الانتصارات المتتالية قبل رحلته إلى الرياض.
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