الفائزون بجائزة محمد بن راشد يشيدون بمبادرة الإمارات لتكريم المبدعين رياضياً

أشاد الفائزون بجوائز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئاتها المختلفة بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم الرياضيين محلياً وعربياً وعالمياً اليوم في دبي وقالوا إن هذه الجائزة تعزز في نفوسهم الشغف بالمنافسة على البطولات، وتمثل دافعاً كبيراً للاعبين واللاعبات لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وأكدت البطلة التونسية غفران بالخير، المتوجة بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في 2021، وذهبية بطولة أفريقيا في 2022، إنها فخورة بهذا التقدير الكبير، والتحفيز الملهم من دولة الإمارات، مع غيرها من الأبطال والمبدعين من الإمارات وجميع أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع.

وأشارت إلى أن هذه الجائزة تعكس قيمة الفكرة، من قيادة دولة الإمارات التي تحرص باستمرار على تشجيع الرياضيين ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما على مستوى العالم أجمع.

وتوجه البطل عبد العزيز سيف من السعودية والفائز بفضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022 بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على هذه المبادرة المبدعة والتي تعكس الاهتمام بتكريم الرياضيين على إنجازاتهم المختلفة في شتى المجالات الرياضية.

وأضاف: فخور بهذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن يمثل دافعاً نحو التميز لنا كرياضيين، لاسيما أنه يحفزنا للنتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات.

ووصفت البطلة نور سحنون من تونس والحاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 14 سنة فردي وجماعي في 2023 والمصنفة رقم (1) في افريقيا تحت 14 سنة، اختيارها للتكريم بالجائزة بأنه تقدير مرموق من قيادة دولة الإمارات وتكريم للمبدعين في جميع المجالات الرياضية على مستوى دولة الإمارات والعالم أجمع.

وأشادت البطلة التونسية بجهود والديها في رعايتها وتحفيزها للمستوى الذي قادها إلى التميز في رياضة التنس.

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