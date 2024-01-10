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الأخضر السعودي يختتم ودياته الاستعدادية لكأس آسيا بالفوز على هونغ كونغ

1/10/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز المنتخب السعودي على هونج كونج بثنائية نظيفة في المباراة الودية، التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري.

وسجل هدفي المباراة عبد الرحمن غريب من ركلة جزاء، وفواز الصقور في الدقيقتين 21 و86.

واختتم منتخب الأخضر بهذه المباراة بروفاته الودية استعدادا لكأس أمم آسيا قطر 2023 ،التي تنطلق بعد غد الجمعة.

من جانبه، منح الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي راحة للاعبين صباح الخميس، على أن يستأنف الفريق التدريبات مساء اليوم ذاته في مقر المعسكر بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان المنتخب السعودي خاض خلال معسكره الأخير ثلاث مباريات ودية، حيث تغلب على لبنان بهدف، وعلى هونج كونج بهدفين، بينما تعادل بدون أهداف أمام فلسطين.

يذكر أن المنتخب السعودي يتنافس في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان.

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