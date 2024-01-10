حملة أجمل شتاء في العالم شريكا استراتيجيا لـ قمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي يومي 10 و11 يناير الجاري، عن شراكة استراتيجية مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في نسختها الرابعة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، تحت شعار "قصص لا تنسى" بهدف تنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، وتسليط الضوء على المقومات السياحية التي توفر تجارب فريدة ترسخ في ذاكرة الزائرين المحليين والسائحين من خارج الدولة لفترة طويلة.

وانضمت حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لقمة المليار متابع، تأكيداً على أهميتها كأول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والملتقى العالمي الأكبر من نوعه الذي يسعى لإلهام وتطوير مهارات ومعارف صناع المحتوى والمؤثرين، وتعزيز تأثير الإعلام الجديد في تحفيز طاقة المجتمعات إيجابياً ومضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي.

وتسهم قمة المليار متابع في تحقيق أهداف النسخة الجديدة لحملة "أجمل شتاء في العالم" المتمثلة في تعريف العالم بالكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية التي تمتلكها الدولة وتعزيز موقعها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

استقطاب المواهب .

وبهذه المناسبة، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن الشراكة الاستراتيجية بين قمة المليار متابع وحملة "أجمل شتاء في العالم"، تساهم في تحقيق الرؤى المشتركة للجانبين في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية، والتعريف بالمنجزات الوطنية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتيح للجهتين فرصة واسعة للوصول إلى مستهدفاتهما، والبناء على هذه الشراكة مستقبلاً لتعزيز التعاون طويل الأمد بينهما.

وذكر حسين العتولي أن قمة المليار متابع تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للصناعات الإبداعية، وجعلها وجهة بارزة لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

إبراز التنوع السياحي.

من جانبها، قالت فاطمة عبد الرحمن، مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد: "إن النسخة الجديدة لحملة "أجمل شتاء في العالم"، تهدف إلى إبراز التنوع السياحي بدولة الإمارات لمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية لا سيما السياحة البيئة والسياحة الشاطئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات، كما تسهم الحملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وتعزيز مكانة الإمارات لتصبح الوجهة الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية. مشيرة إلى أن شعار الحملة "قصص لا تنسى" يمثل أهمية خاصة كونه يحمل العديد من الدلالات والذكريات حول الكنوز والأماكن الأثرية والتاريخية التي تمتلكها دولة الإمارات، وكذلك التجارب والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها.

وأضافت: "إن الشراكة الاستراتيجية مع "قمة المليار متابع" تأتي في إطار حرص حملة "أجمل شتاء في العالم" على تعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكة مع الفعاليات الكبرى في الدولة، وتسهم في التعريف بالمعالم والمقومات السياحية والوجهات المتنوّعة التي تتميز بها الإمارات، بما يعزز الصورة المشرقة لدولتنا، باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً. مشيرة إلى أن الحملة ستتضمن العديد من المواد الإعلامية والتسويقية المصورة بالتعاون مع أبرز صناع المحتوى والمؤثرين، وذلك لتقديم مساحات واقتراحات وخيارات ترفيهية جديدة لمحبي السياحة الداخلية في الدولة.

وتعد قمة المليار متابع المنصة الأكبر عالمياً التي تجمع صناع المحتوى والخبراء وأصحاب التجارب من مختلف المجالات في مكان واحد، وتقام النسخة الثانية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبي بحضور 7000 مشارك، ومشاركة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي يقدمون أكثر من 100 فعالية متنوعة، منها 15 خطاباً ملهماً و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية بمختلف أنحاء القمة.

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