ذياب بن طحنون رئيساً لمجلس أمناء جامعة العين

أعلنت جامعة العين، عن إعادة تشكيل مجلس أمنائها برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، وعضوية كل من الدكتور نور الدين صبحي عطاطرة نائباً للرئيس، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، علياء عبدالله المزروعي، الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف، والسيد أحمد الكيلاني.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن إعادة تشكيل المجلس يأتي في سياق جهود الجامعة لمواصلة مسيرة التطور الأكاديمي، ودعم الجامعة بالمستشارين والخبراء، من أجل تحقيق التميز واستمرار التطور على الأصعدة كافة.

وأوضح أن الجامعة نجحت في تبوؤ مراتب متقدمة من حيث التصنيفات الأكاديمية العالمية، والتي تشرف عليها كبريات المؤسسات العالمية، مما يؤكد السمعة الطيبة والمرموقة التي نجحت في تحقيقها الجامعة في الأوساط الأكاديمية المحلية والعربية عبر برامجها المتنوعة والمعتمدة وأدائها المتميز.



وأكد الشيخ ذياب بن طحنون أن جامعة العين قد أصبحت صرحاً أكاديمياً مهماً يعزز مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، ومنارة لاستقطاب الطلبة الأجانب للدراسة والتعلم بها، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتعليمية المتقدمة التي توفرها لهم.

وشدد الشيخ ذياب بن طحنون على حرص الجامعة على مواكبة مستجدات المسيرة التعليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها أنظمة التعليم الأكاديمي في الدول العربية والعالم، مما يبرهن على الأداء المتميز والعمل الجاد والجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي ضمن بيئة تنافسية متنوعة ومتميزة.

وأشار إلى أهمية التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات لتعزيز جودة التعليم من أجل تطوير المجتمع والارتقاء به.

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