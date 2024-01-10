220 مليون مشترك تخدمهم «إي آند» في 20 سوقاً عالمياً

أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، (اتصالات والمزيد) أن المجموعة الإماراتية العالمية تسير على الخطى السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات؛ للمساهمة في تحقيق رؤيتها الحكيمة في التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وتحقيق المزيد من النجاح في مهمتها الهادفة إلى ربط المجتمعات، وتطوير بنية تحتية رقمية تساهم في رسم معالم المستقبل.

وقال دويدار في حوار صحافي إن «إي آند» تواصل استكشاف فرص التوسع والاستثمار والنمو، وبناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كبرى الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا؛ انطلاقاً من حرصها على مواصلة توفير أحدث الابتكارات والحلول التقنية، وكذلك سعياً وراء كونها في مقدمة شركات التكنولوجيا حول العالم، وقد أنجزت «إي آند» خطوات استراتيجية مؤثرة خلال عام 2023، وستشكل تلك الخطوات أساساً لمزيد من التميز والنجاح في عام 2024.

وأشار إلى أن «إي آند» استهدفت خلال عام 2023 تحقيق النمو من خلال استراتيجية مرسومة بدقة، ومدعومة بنظرة تقدمية، وعقلية نمو واثقة تؤدي إلى ازدهار الأعمال عبر محاور رئيسية؛ تتمثل في توفير قنوات متعددة ومتنوعة تضمن استمرارية النمو المستقبلي من خلال ركائز أعمال متخصصة، وتنويع العمليات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز النمو المستدام، واستكشاف أسواق جديدة وفرص استراتيجية متعددة.

وقال دويدار إن النتائج المالية القوية التي حققتها «إي آند» في الربع الثالث من عام 2023 تعكس مرونة الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تلبي تطلعات العملاء، وتحقق أهداف المساهمين. وأضاف دويدار إن «إي آند» تواصل تركيزها على تبني الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها؛ إذ استطاعت «إي آند» أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليتسع نشاطها إلى 20 دولة عالمياً؛ من أجل خدمة أكثر من 220 مليون مشترك، ولتحجز لنفسها مكاناً مميزاً بين أكبر 3 شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها.

وخلال عام 2023، حققت «إي آند» مجموعة من الإنجازات التكنولوجية الرائدة التي دفعت بأعمالها إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسعات الدولية. ويلقي حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، الضوء على أبرز تلك الإنجازات في حوار هذه تفاصيله:

مكانة عالمية



ما أبرز الخطوات الاستراتيجية التي حققتها «إي آند» في 2023، وكيف ترى تأثيرها على مكانتكم في السوق العالمي؟

كان عام 2023 عاماً محورياً في مسيرة «إي آند» باعتبارها مجموعة عالمية رائدة في الاستثمار والتكنولوجيا، أنجزنا خلاله خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات مهمة، من بينها اتفاقيتنا الملزمة للاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسع «إي آند» أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كل من بلغاريا، وهنغاريا، وصربيا، وسلوفاكيا، كما تمكنت «إي آند» من توسيع نطاق أعمالها لتصل استثماراتها إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة Vodafone.

يضاف إلى ذلك استحواذنا على 100% من شركة Telenor Pakistan، مقابل 108 مليارات من الروبية الباكستانية، استناداً إلى القيمة الكلية للشركة، وعلى أساس نقدي خال من الديون، وذلك من خلال توقيع شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ«إي آند» اتفاقية ملزمة مع شركة اتصالات Telenor ASA، تقوم «إي آند» على أساسها بهذا الاستحواذ الذي يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من PTCL و Telenor Pakistan، وبالشكل الذي سيسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانيات «إي آند» في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي.

هذا المستوى من النشاط الاستراتيجي يشكل أساساً لنجاحنا ولكي نصل خلال عام 2024 إلى أكثر من 220 مليون مشترك في 20 سوقاً عالمياً تغطيها خدمات «إي آند» لتصبح بذلك من أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها. وبتحقيق هذا الهدف، تعزز «إي آند» من مكانتها باعتبارها لاعباً رئيسياً في صناعة الاتصالات والاستثمار التكنولوجي، وتؤكد تفردها وتميز رؤيتها في توسيع نطاق الأعمال.

في المجمل، تؤكد هذه الخطوات الاستراتيجية أن نجاح «إي آند» لا يقتصر على اللحظة الحالية، بل إنها تمتلك رؤية طويلة المدى لتحقيق نمو مستدام وتوسع مؤثر في وجودها العالمي بشكل ملحوظ.

صناعة المستقبل



وما أبرز الشراكات الاستراتيجية التي عززت من نمو «إي آند» في المرحلة الماضية وتلهمها التأثير في الصناعة مستقبلاً؟

تعتز «إي آند» بالثقة التي صنعتها لدى عملائها من المؤسسات والأفراد، وندرك جيداً أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمنحنا قدرات كبيرة لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائنا من المؤسسات والأفراد.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وقعت «إي آند» اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون» لتعزيز التعاون والعمل المشترك؛ من أجل تقديم أحدث الخدمات المبتكرة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، ومن خلال شركتنا العاملة في باكستان PTCL، دخلت «إي آند» في تعاون استراتيجي مع «فودافون» يهدف إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان.

كما دخلت «إي آند» في شراكة مع «إندوسات»، تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لخدمة العملاء في إندونيسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمزيد من الدول والمناطق الأخرى، وبالشكل الذي يمكنهم من التمتع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم تجارب رائدة وعالمية المستوى للعملاء.

وتعاونت «إي آند» مع «إنتل» (Intel)؛ بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، من أجل التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.

ورفعت «إي آند» قدراتها في استخدام التقنيات المتطورة من خلال شراكات مهمة في هذا المجال، مثل الشراكة مع E-Space؛ بهدف التطوير الإبداعي للحلول الرقمية السحابية وحلول إنترنت الأشياء المطورة القائمة على الأقمار الاصطناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي (Edge AI)، وكذلك الشراكة مع «مايكروسوفت» لدمج تقنية GPT من مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure OpenAI ضمن الأعمال الداخلية، إلى جانب العمل على تطوير خدمة جديدة تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء، ودعم قطاع الإعلام.

وقطعت المجموعة شوطاً كبيراً في الارتقاء بالتجربة الرقمية لمشغلي شبكات الهاتف المتحرك وغيرهم من المشغلين في المنطقة من خلال مشروع مشترك مع شركة «سيركلز»؛ بهدف تمكينهم من إطلاق وتشغيل العلامات التجارية للاتصالات الرقمية.

وأطلقت «إي آند إنترناشونال» برنامج e& partner networks؛ لدعم نمو مشغلي الاتصالات العالميين، وتوفير الوصول إلى أفضل ممارسات السوق والمزايا التي تقدمها «إي آند» لمشغلي الاتصالات الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء العالم، وأصبحت اتصالات تونس أول شركة تلتحق ببرنامج «e& partner networks»، وبالشكل الذي يسهم في دعم النمو المستقبلي للمشغل الوطني التونسي.

كما نجحت «اتصالات من إي آند» في إطلاق خدمة «مايكروسوفت أزور للحوسبة الطرفية متعددة الوصول الخاصة للمؤسسات (MEC)»، لنصبح من أوائل مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير هذه الخدمة لقطاعات متعددة.

ولتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد في دولة الإمارات، في مجال التكنولوجيا المالية، ومجال الوسائط المتعددة وبث المحتوى، عملنا على تحديث خدمات وهوية المحفظة الإلكترونية (e& money) وربطها ببطاقة مسبقة الدفع، وأطلقت evision وحدة بث المحتوى الترفيهي التابعة لـ«إي آند»، قناة «Golf Life»، التي تبث بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الغولف في المنطقة.

وتماشياً مع هدفها المتمثل في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات عبر مختلف القطاعات، أعلنت «إي آند المؤسسات» عن التطبيق الناجح لمنصة engageX على المنصات الرقمية لخدمة العملاء لـ«أودي» من النابودة للسيارات؛ بهدف أتمتة إجراءات دعم خدمة العملاء عبر القنوات الرقمية، كما أطلقت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لدينا، منصة SaaS الجديدة UNIFY، التي تم تصميمها بشكل يتوافق مع مشهد تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطور بشكل مستمر، ويسهم في توفير تجربة عملاء سلسة وموحدة.

كما تتعاون شركة «e& enterprise IoT & AI»، المتخصصة في تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ بهدف بحث فرص تطوير نموذج أعمال تجاري.

محفظة الأعمال

لاحظنا استحواذات عدة لـ«إي آند» على مجموعة متنوعة من الشركات التقنية والاستثمارية في مجالات مختلفة، ما الذي تضيفه هذه الاستحواذات لمحفظة أعمالكم والقيمة التي تقدمها للعملاء والمساهمين؟



استطاعت «إي آند» أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، مع الحفاظ على تركيزها لتعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة حقيقية تشكل إضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسع المدروسة، من خلال الأنشطة الأساسية والعمليات المستدامة للمجموعة، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ.

لقد تنوعت جهودنا بالفعل لتشمل مجالات تقنية واستثمارية متعددة، فقد استكملت «إي آند» بنجاح الاستحواذ على نسبة 50.03% من تطبيق Careem Technologies، المعروف باسم Careem Super App، مقابل استثمار في التطبيق بلغ 400 مليون دولار أمريكي، وهو استحواذ يدعم استراتيجية «إي آند» الطموحة من أجل توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، بما يعزز مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالمياً.

وفي السياق ذاته، أتمت المجموعة كذلك، وبنجاح، الاستحواذ الكامل وبنسبة 100% على شركة Service Souk DMCC المعروفة باسم ServiceMarket؛ وبالشكل الذي يسهم في توسيع نطاق خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع المستهلكين على منصة «بسمات» (Smiles)، لتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية المهمة لعملائها. ومن قبلها الاستحواذ على elGrocer، في خطوة تهدف إلى دعم الطموحات الرقمية للمجموعة، وإثراء خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية.

كما استحوذت «إي آند» على حصة الأغلبية في منصة Beehive، وهي المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية «إي آند» المؤسسات للتوسع، والتي تؤكد من خلالها التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكن هذا الاستحواذ «Beehive» من تعزيز أعمالها، وتوسيع نطاق عروضها المختلفة.

وأطلقت منصة المحتوى الترفيهي evision، التابعة لشركة «إي آند الحياة»، منصة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON»، والتي تقدم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين. ولتعزيز بصمتها الدولية، وتوسيع وجودها في الأسواق التي تخدمها عبر أحدث التقنيات الرقمية، على حصة الأغلبية بنسبة 57% من Starzplay Arabia، المنصة الرائدة في تقديم خدمات البث المسجل (فيديو) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقادت «إي آند» الاستثمار، ذراع الاستثمار التكنولوجية لـ«إي آند»، الجولة الاستثمارية الأخيرة لمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، وما زلنا نتطلع إلى المزيد من الفرص التي نكتشفها لدفع عجلة النمو، والوصول إلى مستقبل رقمي أكثر إشراقاً.

كما نجحت «إي آند الاستثمار» في المشاركة في جولة تمويلية من الفئة (أ) لصالح شركة «أيكيجاي لابس – Ikigai Labs»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات، بما يعكس حرص «إي آند الاستثمار» على تمكين الاستفادة القصوى من حلول الذكاء الاصطناعي وجعلها في متناول الجميع.

إنجازات تكنولوجية

وما أبرز الإنجازات التكنولوجية التي رسمت ملامح عام 2023 بالنسبة لـ«إي آند» فيما يخص الخدمات المقدمة للمستهلكين؟



في إطار تبني «إي آند» للتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، أطلقت «إي آند» متجر EASE خلال 2023، وهو أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم؛ تأكيداً على نهجها في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات.

وقد ساهم المتجر الجديد في إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، ليمثل علامة فارقة في رحلة التحول التي تخوضها المجموعة، وفي إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة، وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفهومات جديدة بالكامل، بما يعكس التزامنا بتحقيق الابتكار، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا؛ للارتقاء بتجارب الأفراد والمجتمعات التي تعمل «إي آند» داخلها.

كما شهدت «إي آند» توسيع نطاق أعمالها ليشمل مجال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأولي لمشروع Charge&Go باعتباره منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي المشروع انعكاساً لالتزام «إي آند» المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة، في ظل الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية، وارتفاع مبيعاتها في دولة الإمارات وفي العالم ككل.

دعم جهود الاستدامة



وكيف تصف جهود «إي آند» على صعيد الاستدامة، لا سيما بعد اختتام مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP 28؟

تفخر «إي آند» بأنها الشريك الرئيسي للتكنولوجيا لمؤتمر COP28، الذي انعقد أخيراً في دولة الإمارات، وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ومهمة في رحلة «إي آند» نحو تحقيق استراتيجيتها في الحياد المناخي ضمن عملياتها، إلى جانب مواصلة جهودها ومساهمتها في الحفاظ على البيئة في المجتمعات التي تعمل بها حول العالم؛ إذ كان مؤتمر COP 28 حدثاً استثنائياً بالنسبة لنا، حرصنا من خلاله على توحيد الجهود والعمل مع الشركاء؛ لتحقيق تغيير إيجابي وملموس، وتقديم نموذج متطور عن مساهمة الشركات الكبرى في مبادرات الاستدامة.

وحرصت «إي آند»، خلال مؤتمر COP 28، على تسريع وتيرة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي لعملياتها، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، مما ساهم في إطلاقها لمبادرات عدة جديدة خلال المؤتمر، كان أبرزها الإعلان عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في جميع الأسواق التي تعمل بها للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1 و2) بحلول عام 2040؛ استمراراً لما أعلنته سابقاً حول الالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

كما نجحت «اتصالات من إي آند» في إطلاق أول موقع يلتزم بالحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشبكة الجيل الخامس 5G بتقنية ماسيف ميمو، مما يؤكد التزام «اتصالات من إي آند» بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي.

ويعمل موقع شبكة الجيل الخامس، المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، على مواءمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة، وتحسين السعة والتغطية وتجربة المستخدم، كما يمكن لعصر جديد من البنية التحتية القائمة على الشبكات الخضراء، من خلال موقع شبكة الجيل الخامس الذي يوفر المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة خارج الشبكة بنسبة 100%، وهو مدعوم بنظام إدارة الطاقة المبتكر القائم على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 26 طناً سنوياً.

وسعياً لخفض الانبعاثات الكربونية، أعلنت «إي آند» خلال مؤتمر الأطراف أيضاً عن خططها لاستبدال مركباتها الخفيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً بالمركبات الكهربائية، ضمن خطة رائدة يتم تنفيذها على مراحل بحلول عام 2030، على أن تبدأ المرحلة الأولى باستبدال 100 مركبة.

ودعماً لجهود الاستدامة، وفرت «إي آند» الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد التزامها بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة.

ولتسريع حلول الطاقة المتجددة في شبكات الاتصالات، أطلقت «إي آند» «مركز الابتكار لحلول الطاقة» في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع تحالف الاستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد التزامها الثابت بالنهوض بمستقبل مستدام.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة والتعاون من أجل العمل المناخي، انضمت «إي آند» إلى مبادرة العمل الرقمي الأخضر، التي دعا إليها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والتي تضم أكثر من 40 شريكاً حول العالم.

ولدعم الاستدامة داخل نظامها لإدارة سلسلة التوريد، وقعت «إي آند» مذكرة تفاهم مع مختبرات NEC الأمريكية والمبادرة العالمية لتمكين الاستدامة (GeSI). هذا بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات حاسمة والدخول في شراكات استراتيجية، منها إطار تمويل المشروعات المستدامة للمجموعة، الذي تم الإعلان عنه أخيراً، من خلال التوقيع على اتفاقية قرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم، بما يتماشى مع التزاماتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28)، وهو ما يبرهن على جهدها المتفاني في العمل وفق مسار الاستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وريادتها في تحقيق الحياد المناخي في قطاع التكنولوجيا.



كما ركزت «إي آند» على مبادرات مهمة تعمل من أجل الحد من انبعاثات الكربون لديها، وأدت عمليات التحول الأولية للمعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة، التي نفذتها اتصالات من «إي آند» في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، إلى تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بالمعدات التقليدية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع، بما يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الأخرى؛ للتحرك والمساهمة في صنع مستقبل أكثر استدامة.

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