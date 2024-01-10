سوق «اتصالات إم أو تي بي» يصدر دليلاً شاملاً لمشاركات الشباب

انطلقت في حي دبي للتصميم الدورة الـ 11 من سوق «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوق البديل والرائد في مهرجان دبي للتسوق، والمكان الذي يمكن فيه للزوار التعرف إلى أحدث صيحات الموضة، والاستمتاع بوجبات الطعام الشهية والترفيه. وتقدم دورة هذا العام للزوار فرصة لاستكشاف فعاليات جديدة كلياً.

يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصاً وكنوزاً مميزة، ومنتجات فريدة من نوعها، لن تجدوها في أي مكانٍ آخر. كما يتضمن السوق، الذي يمكنكم الدخول إليه مجاناً، مفاجآت جديدة، ستتعرفون إليها في كل يوم تزورونه فيه، بدايةً من عروض علامات الأزياء التجارية المحلية والعالمية، وصولاً إلى المسابقات، وورش العمل، والحفلات الموسيقية والعروض الحية. ويفتح السوق أبوابه أمام الزوار من الاثنين حتى الخميس، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل، وفي يومي السبت والأحد، من الساعة 1 ظهراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ليكون أمام الجمهور متسعٌ من الوقت لاستكشاف كل ما هو معروض.

يقدم السوق للزوار الكثير من الفعاليات التي لا ينبغي تفويتها، مع إضافات جديدة في دورة عام 2024. وأكدت كلثم الشامسي مساعد أول لإدارة مهرجانات وفعاليات التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أهمية هذه الفعالية الرئيسة ضمن مهرجان دبي للتسوق، وقد قدمت بعض النصائح لمشاهدة أفضل العروض التي يوفرها السوق.

يومٌ حافلٌ بالاكتشافات

تعد تجارب تناول الطعام من أبرز التجارب في «اتصالات إم أو تي بي»، حيث يمكن للزوار تناول الطعام في الأكشاك المؤقتة لأكثر المطاعم شعبية في المدينة، مثل «نوت سو جيلتي» (Not So Guilty)، و«فيتناميز فوديز» (Vietnamese Foodies)، و«ماما فراي» (Mamafri)، ومن العلامات التجارية التي تقدم المنتجات الفريدة «تايجر شوجر» (Tiger Sugar)، الذي يقدم مشروب تايجر بوبا ميلك، وخبراء صناعة البطاطس المقلية البلجيكية، «فريتز» (Fritz)، الذين يقدمون لكم بطاطس مقلية فريدة من نوعها، لا ينبغي عليكم تفويت تجربتها.

وقالت كلثم: «يجب أن يأتي الزوار إلى السوق، وهم على استعداد لتجربة وتناول شيء جديد. لأن «اتصالات إم أو تي بي» يقدم مأكولات غير تقليدية وعصرية، ويحتوي على الكثير من المطاعم المشهورة، ولن يكتمل يومكم دون أن تجربوا بعض المنتجات التي تقدمها هذه المطاعم».

ويمكن للزوار من محبي الطعام الصحي أو السريع، أخذ قسطٍ من الراحة، وتناول وجبة طعام والاستمتاع بطقس الشتاء المثالي، والأجواء الرائعة خلال مشاهدة إحدى الفعاليات الفنية التي تقدم على المسرح الرئيس كل ساعة. وفي حال رغب الزوار في تجربة كل ما هو موجود في السوق، فإنه يمكنهم التنقل وتجربة المنتجات التي تقدمها العديد من عربات الطعام والمقاهي المؤقتة، واستكشاف المنتجات الفريدة التي لم يسبق لهم أن شاهدوها من قبل.

وأضافت كلثم: «تختلف تجربة التسوق في «اتصالات إم أو تي بي» عن أي مكان آخر، حيث تم إعداد قائمة البائعين بعناية فائقة، للحصول على تجربة تفوق الوصف. كما يعرض السوق الثقافة والطابع المُميزّين لمجتمعنا في دولة الإمارات، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المحلية. وتضم قائمة المشاريع التي تم إعدادها بعناية، 40 مشروعاً إماراتياً، إلى جانب العلامات التجارية الأخرى التي توجد في الدولة، وكذلك المنطقة. ونحن نتعاون مع العلامات التجارية الجديدة، التي يبلغ عمرها أربع سنوات أو أقل، بهدف تشجيع جو الابتكار والإبداع والحداثة».

ورغم أن العلامات التجارية قد تكون ناشئة، فإن العديد من المنتجات المميزة التي تعرضها كلاسيكية. ويمكن للزوار الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، زيارة متجر «ناينتيز كيد كلوب» (90s Kids Club)، المتخصص في الملابس المستوحاة من حقبة التسعينيات، أو التعرف إلى منتجاتهم المفضلة في متجر «ناينتيز ميموريز» (90s Memories)، الذي يحتفي بثقافة هذه الحقبة، من خلال تقديم ملابس من الماضي، تحمل رسوماً للشخصيات الكرتونية. وبما أننا نتحدث عن الحنين إلى الماضي، يعتبر «فاشن ريرن» (Fashion Rerun)، المكان الأنسب للحصول على ملابس من الماضي لا مثيل لها.

ويمكن للزوار كذلك التعرف إلى العلامات التجارية الأخرى، مثل «باموكمي» (Pamukme)، المتخصصة بالملابس القطنية العضوية، و«راي ذا ليبل» (RAI The Label)، التي تعرض الأزياء النسائية النابضة بالحياة. وللحصول على الأكسسوارات، يمكن للمتسوقين زيارة العلامات التجارية المتخصصة بالمجوهرات، مثل «ليدي دي» (Lady D)، و«أوديس» (Odis)، والمرور بمنفذ بيع «بلي آيوير» (Pliê Eyewear)، للحصول على نظارات أنيقة تدوم طويلاً.

وأضافت كلثم: «لا يمكن تفويت تجربة التسوق في «اتصالات إم أو تي بي»، حيث سيحصل الزوار الذين يصلون إلى الأكشاك في وقت مبكر، على أفضل المنتجات الكلاسيكية المميزة، أو التصاميم محدودة الإصدار، وهي منتجات لن يجدوها في أي مكان آخر، كما يمكنهم أن يكونوا أول من يستكشف أحدث مجموعات التصاميم التي يقدمها المصممون المحليون والإقليميون. وأن يكونوا على يقين بأنهم سيحصلون على أشياء مميزة، يمكنهم التباهي بها أمام أصدقائهم».

واستطردت كلثم: «إذا كانت تجارب التسوق وتناول الطعام البديلة تمدكم بالإلهام، فيمكن استعراض الجانب الإبداعي لديكم في إحدى ورش العمل. حيث يقدم «اتصالات إم أو تي بي» تجارب عصرية رائعة، وتوفر ورش العمل الفنية التي تقيمها العلامات التجارية، مثل «وايلد بينت» (Wild Paint)، طريقةً ملهمة للزوار للتعبير عن أفكارهم الإبداعية. كما ستمنحكم الطاقة التي ستستمدونها من السوق الإبداع، ومن الرائع أن نرى الزوار على اختلاف أعمارهم يجربون شيئاً جديداً».

وتُقيم كل من «موزة بيوتي»، و«Thalassophile»، و«جاوا بوتيك» ورش عمل تشمل الجمال والبشرة وملابس السباحة المستدامة والحقائب اليدوية والأكسسوارات، ويمكن للزوار كذلك الحصول على عطرهم المميز من «أوديلا أند كو»، الملائم للأزياء المميزة التي قاموا بشرائها. وأضافت كلثم: «العطر ركن أساسي في الثقافة الإماراتية، ويوفر نشاط صناعة العطور طريقةً رائعة للتعرف إلى جزء غني من تراث دولة الإمارات، في ظل بيئة معاصرة. ويمكن للزوار كذلك تجربة مزيج مميز من العطور في «أركاديا» (Arcadia) و«كوليش» (Colish).

لا تفوتوا الفعالية الجديدة لعام 2024 «جيمرز هب» (Gamers Hub)، ركن الألعاب الإلكترونية الذي يضم ألعاب الواقع الافتراضي، وبلاي ستيشن، والألعاب التقليدية القديمة الشهيرة. وفي هذا الركن، يمكنكم كذلك صنع تمثال تذكاري خاص بكم، وتزيينه بألوان الأكريليك، بينما سيستمتع الأطفال بتجربة المنزلقات العملاقة ولعبة المخلب.

وأوضحت كلثم: «لا يجب تفويت زيارة ركن الألعاب «جيمرز هب» (Gamers Hub)، حتى من قبل الزوار الذين لا يعتقدون بأنهم يستطيعون اللعب. تم تخصيص الركن هذا العام لضيوفنا من فئة الشباب، ولكن المرح ينتظر الصغار والكبار، على حدٍ سواء. ولمحبي التقاط صور سيلفي، يمكنهم القيام بذلك في كشك «كاندي فلوس». أما بالنسبة للزوار الصغار، فيمكنهم زيارة فعالية «عالم الجيل زد الإماراتي» (Emarat Gen-Z Bubble Installation)، ومسابقة كرة السلة «إمارات سلام جام» (Emarat SlamJam) الرائعة».

ويمكن للزوار في وقت لاحق من اليوم، الاستمتاع بأجواء غروب الشمس في حي دبي للتصميم، للحصول على استراحة، والاستمتاع بالفعاليات الفنية التي تقدمها المواهب الموسيقية الصاعدة على المسرح كل ساعة، إضافةً إلى عروض ومسابقات الرقص المفعمة بالطاقة، وكل ما يرافقها من عروض الراب وحفلات الرقص.

ولعاشقات مستحضرات التجميل، أصبحت تجربة «فينتي بيوتي درايڤ إن» (Fenty Beauty Drive In)، متوفرة في المدينة للمرة الأولى. حيث يمكن المرور للحصول على مستحضرات التجميل المناسبة للون البشرة، إضافة إلى أفضل المنتجات، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فينتي بيوتي.



واختتمت كلثم بقولها: «إن استضافة العلامات التجارية العالمية الشهيرة، مثل فينتي بيوتي، إلى جانب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية، تجعل من «اتصالات إم أو تي بي»، مكاناً مميزاً وممتعاً للغاية. وقد حققت فينتي بيوتي نجاحاً باهراً في العام الماضي، وهناك مفاجآت جديدة لهذا العام، لعيش تجربة لا ينبغي تفويتها مع وصول «فينتي بيوتي درايڤ إن» (Fenty Beauty Drive In).

توجهوا إلى «اتصالات إم أو تي بي» حتى 14 يناير، للتأكد من عدم تفويت هذا السوق المؤقت الرائع، قبل أن تغيب عنكم لمدة عام آخر!

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«نخيل مولز» «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023، وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة.

وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق، بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية، وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.

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