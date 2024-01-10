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تاتا جروب الهندية تنافس بإنشاء مصنع للرقائق في 2024

1/10/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر رئيس شركة تاتا جروب الهندية، ناتاراجان شاندراسيكاران، أمس، أن المجموعة على «وشك الانتهاء والإعلان»، عن وحدة تصنيع أشباه الموصلات في دوليرا بولاية غوغارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال شاندراسيكاران في قمة تجارية في غوغارات «نحن على وشك الانتهاء من تلك المفاوضات، والبدء في 2024»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يشار إلى أن تاتا جروب، أبرمت صفقة، لتصبح أول شركة تجميع آيفون في الهند، وقال شاندراسيكاران سابقاً، إن الشركة لديها طموحات للانتقال إلى أعمال أشباه الموصلات.

وسوف تبدأ تاتا جروب أيضاً، في إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم، بقدرة 20 غيغا واط قريباً.


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