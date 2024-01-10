تاتا جروب الهندية تنافس بإنشاء مصنع للرقائق في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر رئيس شركة تاتا جروب الهندية، ناتاراجان شاندراسيكاران، أمس، أن المجموعة على «وشك الانتهاء والإعلان»، عن وحدة تصنيع أشباه الموصلات في دوليرا بولاية غوغارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال شاندراسيكاران في قمة تجارية في غوغارات «نحن على وشك الانتهاء من تلك المفاوضات، والبدء في 2024»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
يشار إلى أن تاتا جروب، أبرمت صفقة، لتصبح أول شركة تجميع آيفون في الهند، وقال شاندراسيكاران سابقاً، إن الشركة لديها طموحات للانتقال إلى أعمال أشباه الموصلات.
وسوف تبدأ تاتا جروب أيضاً، في إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم، بقدرة 20 غيغا واط قريباً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN10012024000110011019ID1107705997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.