بوينغ تسجل مبيعات شهرية قياسية للطائرة 737 ماكس

أنهت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ عام 2023 بمبيعات قياسية لطائرتها بوينغ 737 ماكس خلال الشهر الماضي، في إنجاز كان يستحق في الظروف العادية الاحتفال، لكنه جاء في الوقت الذي تخضع فيه طائرات هذا الطراز لفحص جديد بعد حادث لإحدى طائرات شركة ألاسكا إيرلاينز.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بوينغ تعاقدت خلال ديسمبر الماضي على بيع 301 طائرة من طراز 737 ماكس، من إجمالي الطلبيات التي تلقتها خلال الشهر من كل طرزها وبلغ 371 طائرة وهو رقم قياسي آخر للشركة الأمريكية. كما نجحت بوينغ، وهي أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة على الإطلاق، في تحقيق الرقم المستهدف لتسليمات الطائرات خلال العام الماضي رغم تراجع الوتيرة في الربع الأخير من العام.



وتعتبر النهاية القوية للعام الماضي إشارة إلى عام جديد جيد بالنسبة للطائرة بوينغ 737 ماكس وهو أكثر الطرز مبيعاً لدى بوينغ، لكن حادث شركة ألاسكا إيرلاينز يوم 5 يناير الحالي والذي أدى إلى وقف تشغيل أغلب طائرات الطراز 737 ماكس 9، ألقى بظلاله على هذا التصور.

وقالت جينفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، يوم الاثنين إنها تدرس توسيع التحقيق الذي يجريه المجلس ليتعمق في عملية التصنيع بعد أن أظهرت الفحوصات الأولية لشركة الطيران وجود مسامير تثبيت مفكوكة أو تم تركيبها بطريقة خطأ في عدد من الطائرات.

وشملت مبيعات بوينغ في الشهر الماضي 68 طائرة طراز دريملاينر. ومن بين المبيعات هناك 201 طائرة تم بيعها لعملاء لم يتم الكشف عن هويتهم. وكان هذا التعبير يستخدم غالباً في الماضي للإشارة إلى عملاء في الصين. وبلغ إجمالي مبيعات بوينغ في العام الماضي 1456 طائرة، في حين تلقت إلغاء طلبيات تشمل 142 طائرة ليصل صافي الزيادة في قائمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة بنهاية العام إلى 1314 طائرة.

وسلمت بوينغ خلال الشهر الماضي 67 طائرة منها 45 طائرة من عائلة 737 و22 طائرة من الطرز ذات البدن العريض، بحسب بيان نشرته الشركة الثلاثاء. وسلمت بوينغ خلال العام ككل 396 طائرة من عائلة 737، في حين كانت تستهدف تسليم ما بين 375 و400 طائرة.





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