منتدى دافوس: المعلومات المضللة أبرز المخاطر على البشرية في العامين المقبلين

قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن يكون التضليل الإعلامي أحد أكبر المخاطر على البشرية في العامَين المقبلَين اللذين سيشهدان انتخابات مدعو إلى التصويت فيها نحو نصف سكان العالم ووسط ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وجاء في «تقرير المخاطر العالمية» الذي نشر اليوم الأربعاء أن «الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات الخاطئة والمضللة وأدوات نشرها يمكن أن يقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثاً».

وأضاف التقرير الذي نشر قبل أيام من بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية في 15 يناير وحتى 19 الجاري «يمكن أن تتراوح الاضطرابات الناجمة عن ذلك بين التظاهرات العنيفة وجرائم الكراهية إلى الاشتباكات المدنية والإرهاب».

وذكر التقرير بأن اقتصادات كبيرة شهدت أو ستشهد انتخابات على مدى عامَين منها بنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتختلف أبرز خمسة مخاطر لكل بلد، حسبما قالت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهدي خلال مؤتمر صحافي في لندن الأربعاء. فعلى سبيل المثال، لا يرد خطر المعلومات الخاطئة «أبداً في أبرز خمسة مخاطر في الولايات المتحدة» لكنه «يحتل المرتبة الأولى» بالنسبة للهند.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إلى أن «الاستقطاب المجتمعي» والمعلومات الخاطئة المنشورة عمداً و«التي يولدها الذكاء الاصطناعي» تضاف هذا العام إلى «المخاوف بشأن أزمة معيشة مستمرة».

وترد النزاعات المسلحة بين الدول على قائمة أبرز خمسة مخاوف في العامين المقبلين على المستوى العالمي.

على المدى الطويل، ستصبح الظروف الجوية القاسية والتغيرات الحاسمة في النظم البيئية للأرض أكبر مصدر للقلق.

ويستند التقرير الذي أعد بالتعاون مع مجموعة زيوريخ للتأمين وشركة مارش ماكلينان، على آراء أكثر من 1400 خبير عالمي في المخاطر وصانعي قرار ورؤساء شركات استُطلعت آراؤهم في سبتمبر 2023.

وسيشارك كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حسبما أعلن المنظمون الثلاثاء، وسيحضر المنتدى أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ.





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