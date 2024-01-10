Thursday, 11 January 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التمويل الدولية تسهم بـ 20 % من رأسمال صندوق استثمار في آسيا

1/10/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية المساهمة بنسبة 20 % من رأسمال صندوق استثمار قيمته 300 مليون دولار وتديره شركة آسيا ديت مانجمنت هونج كونج ليمتد (أيه.إم.دي).

وقالت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بتاريخ أمس الثلاثاء، إن صندوق آسيا للإقراض المضمون الثالث سيوفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الآسيوية التي تمتلك أسساً قوية للنمو، لكنها لا تستطيع الحصول على احتياجاتها من التمويل.

وستساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة المعروفة باسم «أيه.دي.إم كابيتال» في تكوين محفظة تمويل خضراء مع استثمارات محتملة في قطاع الإسكان ومحطات شحن السيارات الكهربائية والمراكز اللوجيستية والاتصالات.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تركز على الاستثمارات في القطاع الخاص. وتسهم المؤسسة بالفعل في صندوقين آخرين تابعين لشركة إيه.إم.دي كابيتال.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN10012024000110011019ID1107705994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث