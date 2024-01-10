التمويل الدولية تسهم بـ 20 % من رأسمال صندوق استثمار في آسيا

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية المساهمة بنسبة 20 % من رأسمال صندوق استثمار قيمته 300 مليون دولار وتديره شركة آسيا ديت مانجمنت هونج كونج ليمتد (أيه.إم.دي).

وقالت المؤسسة التابعة للبنك الدولي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بتاريخ أمس الثلاثاء، إن صندوق آسيا للإقراض المضمون الثالث سيوفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الآسيوية التي تمتلك أسساً قوية للنمو، لكنها لا تستطيع الحصول على احتياجاتها من التمويل.

وستساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة المعروفة باسم «أيه.دي.إم كابيتال» في تكوين محفظة تمويل خضراء مع استثمارات محتملة في قطاع الإسكان ومحطات شحن السيارات الكهربائية والمراكز اللوجيستية والاتصالات.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تركز على الاستثمارات في القطاع الخاص. وتسهم المؤسسة بالفعل في صندوقين آخرين تابعين لشركة إيه.إم.دي كابيتال.





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