الهند تكثف حملتها ضد المنصات الأجنبية لتداول العملات الرقمية

شددت الهند حملتها ضد المنصات الخارجية غير المسجلة لتداول العملات الرقمية المشفرة دون التسجيل محلياً، وطالبت شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل حظر تنزيل تطبيقات هذه المنصات، مثل بينانس، عبر متجر آب ستور الإلكتروني في الهند.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تطبيقات بيت فنيكس وإتش.تي.إكس وكوكوين لتداول العملات الرقمية، لم تعد متاحة على متجر آب ستور في الهند. وتم حذف هذه التطبيقات، بناء على توجيهات وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها.

ويعتبر هذا التحرك تصعيداً مهماً في حملة الهند ضد المنصات الخارجية لتداول العملات الرقمية، مثل منصة بينانس، التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، عندما أخطرت السلطات الهندية 9 منصات تداول بالاشتباه في ارتكابها مخالفات. في الوقت نفسه، بدأ تجار العملات الرقمية الهنود، نقل ودائعهم إلى منصات محلية خاضعة للقواعد الحكومية، خوفاً من فقدان القدرة على الوصول إلى أموالهم الموجودة على المنصات الخارجية.

في الوقت نفسه، طالبت السلطات الهندية شركة غوغل بحذف التطبيقات المستهدفة من متجرها الإلكتروني بلاي ستور في الهند.





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