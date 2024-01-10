مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. الرئاسة والشحانية يتصدران سباقات اليوم الأول لهجن الشيوخ

سجلت "هجن الرئاسة" و"الشحانية حضورا متميزاً في اليوم الأول لسباقات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يقام على ميدان المرموم ويشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن.

وأقيمت السباقات على مدار 17 شوطاً لمسافة خمسة كيلومتر، بمشاركة أكثر من 536 مطية.

ونجحت هجن "الشحانية" في الفوز بصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار عن طريق (هجمه) التي قادها سالم فاران المري بزمن وقدره 7:17:1 دقيقة.

وبالمقابل كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب "هجن الرئاسة" بواسطة (شاهين) تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري وذلك بزمن بلغ 7:18:9 دقيقة.

وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا البكار حيث قاد راشد محمد مروشد (الشاهينية) الى الصدارة مسجلة توقيتاً وقدره 7:23:2 دقيقة .

أما الشوط الرابع للقايا الجعدان فقد ذهب الى هجن الرئاسة بواسطة (شاهين) الذي قاده الى القمة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 7:20:4 دقيقة .

وكانت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ قد دشنت مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا أقيمت بميدان المرموم صباح اليوم الأربعاء، لمسافة 5 كيلومترات.

وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية حيث قاد (الشاهينية) لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الاول للقايا البكار الى الصدارة بتوقيت وقدره 7:27:3 دقيقة .

وأضاف المهيري النقطة الثانية الى شعار الرئاسة بواسطة (شاهين) بطل اللقايا الجعدان الذي حقق زمناً وقدره 7:28:2 دقيقة .

وفاز محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا الابكار والذي قدم من خلاله (الشاهينية) على الصدارة بتوقيت وقدره 7:31:5 دقيقة .

وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان الى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة (شاهين) الذي حصل على توقيت بلغ 7:30:1 دقيقة.

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