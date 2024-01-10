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كاف: 180 دولة ستبث بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار

1/10/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق، مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

وأوضح (كاف) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تضمنت حقوق إذاعة البطولة في عدد من الدول، مثل انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والبرتغال وبلدان شمال أوروبا والبرازيل.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى بث مباريات أمم أفريقيا في 180 دولة.

وأضاف البيان "ستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي، من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار".

وتابع "ستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في كاف بشكل كبير وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في القارة".

من جانبه، قال باتريس موتسيبي رئيس كاف: "من المعروف أن كرة القدم الأفريقية وبطولة كأس أمم أفريقيا، من بين أكثر المسابقات تنافسية وإثارة في كرة القدم العالمية".

وذكر موتسيبي "يسعدنا اتفاقيات البث العالمية الواسعة التي أبرمتها كاف مع أصحاب حقوق البث التلفزيوني، ونحن بصدد ضخ استثمارات ضخمة في كرة القدم للشباب، بما في ذلك كرة القدم في المدارس، والدوريات الاحترافية، وتكوين المدربين والحكام، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا".

وختم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقول "هذا يساهم بشكل كبير في جودة كرة القدم الأفريقية ،كونها قادرة على المنافسة عالميا وتتمتع بالجودة مثل أفضل المنتخبات في العالم".

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