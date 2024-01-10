رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل



أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وأكد المدرب (61 عاما) يوم الأحد الماضي قراره بالرحيل عن تدريب نادي ساو باولو من أجل تولي مهمة تدريب البرازيل بعدما قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة فرناندو دينيز المدرب المؤقت من منصبه يوم الجمعة.

وقال الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للفريق الوطني للرجال. سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الخميس في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو".

وقاد دوريفال فريق فلامنجو للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل عام 2022 قبل أن يتعاقد مع ساو باولو. كما تولى تدريب أتليتيكو مينيرو وأتليتيكو بارانينسي وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وفلومينينسي وبالميراس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزين فقط في ست مباريات وتلقى ثلاث هزائم.

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