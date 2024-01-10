إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، غداً وبعد غد،

جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وتبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات عشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال هجومها على غزة.

والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضاً.

وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسياً مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "بصفتنا شعبا تجرع يوماً مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء: "غداً، ستمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام

حماس المغتصب".

"إبادة جماعية"

وشنت إسرائيل هجومها بعدما شنت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قالت الحكومة إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، حولت القوات الإسرائيلية معظم قطاع غزة إلى ركام، ودفعت كل سكانه تقريباً البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح مرة واحدة على الأقل محدثة كارثة إنسانية.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وتقول إسرائيل إنها تشجع على دخول المساعدات الإنسانية بلا حدود عبر الحدود مع مصر، وإن عمليات الإجلاء تهدف إلى إبعاد المدنيين عن طريق الخطر مضيفة أن بإمكانهم العودة في المطاف.

وستستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها ثلاث ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضياً سابقاً بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه عشرة أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر

على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه فيهم. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز