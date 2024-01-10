محمد بن راشد يوجه بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين يعمل على دعم مهاراتهم وقدراتهم على مدار العام.

جاء ذلك خلال فعاليات "قمة المليار متابع"، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي، والتي شهدت أيضاً تخريج 90 صانع محتوى ضمن برنامجَي "صناع المحتوى التخصصيين" و"فارس المحتوى" بدفعته الرابعة.

قصص ملهمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الإعلام هو مرآة صادقة لأوضاع الدول ونبض مجتمعاتها وتطلعات شعوبها"، مشيراً سموه إلى أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في المعارف والعلوم والتقنيات، والتغيرات المتسارعة في مفهوم الإعلام وأدواته، وترسيخ دوره باعتباره عيناً لا تنام في ميدان العمل، ومنصة مسؤولة لاستعراض المنجز الحضاري الوطني ومحاورة الواقع بشفافية.

وأكد سموه أهمية دور صناعة المحتوى في نقل قصة الإمارات للعالم، والتعريف بعادات وتقاليد أهلها، والمنجزات الحضارية لدولتنا وبصمات أجيالها الجديدة في مجالات الإبداع والابتكار، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية تساهم في ارتقاء الحضارة الإنسانية.

وأضاف سموه: "وجهنا اليوم بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإعلام الرقمي.. كما وجهنا بتأسيس مقر دائم للمؤثرين يعمل على دعم مهاراتهم وقدراتهم على مدار العام.. مستمرون في استثمار الكفاءات المبدعة وتمكينها من كتابة قصص ملهمة جديدة تضاف إلى رصيد دولتنا وحضورها الإعلامي المؤثر في العالم.. الإعلام الحقيقي هو لسان حال الحاضر والمستقبل".

فرص استثنائية.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: "يترجم تأسيس مقر دائم للمؤثرين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير كل سبل الدعم لصناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه".

وأكد معاليه أن صندوق دعم صناع المحتوى يسهم في توفير فرص استثنائية لتمكينهم والارتقاء بإمكاناتهم ونمو أعمالهم ومشاريعهم، بما يعزز دورهم في إيصال رسالة وإنجازات دولة الإمارات إلى دول العالم، وترسيخ موقع الدولة عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات المستمر على دعم وتطوير الإعلام بمختلف قطاعاته.

صندوق دعم صناع المحتوى.

ويأتي تأسيس المقر الدائم للمؤثرين بالتعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأكاديمية الإعلام الجديد، ويهدف إلى جمع أفضل وأشهر المؤثرين وصناع المحتوى تحت مظلة واحدة، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لإنتاج أفضل محتوى والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستفيد من خدمات المقر الدائم.. الإعلاميون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم منتجو ومطورو وناشرو المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف صندوق دعم صناع المحتوى، البالغ قيمته 150 مليون درهم، دعم إنتاج محتوى مبدع ومتميز وعالي التأثير، إضافة إلى تأهيل نخبة من صناع المحتوى وتنمية مهاراتهم وتمهيد الطريق أمامهم لدخول الأسواق الدولية لتعريف العالم بقصة دولة الإمارات وتجربتها وإسهاماتها الحضارية.

ويهدف الصندوق أيضاً إلى دعم جذب الاستثمارات والتمويل إلى قطاع الإعلام الجديد، باعتباره قطاعاً اقتصادياً سريع النمو وقادراً على خلق ملايين الوظائف حول العالم، إلى جانب دعم شركات المحتوى وإمدادها بكل الأدوات التي تضمن لها النجاح والتميز، بما يسهم في ازدهار القطاع على أسس علمية ومنهجية قادرة على نشر رسائل مؤثرة عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي.

كما يسعى صندوق الدعم إلى رعاية وتمكين صناعة القصص للارتقاء بجودة المحتوى وسيلةً ومضموناً بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، فضلاً عن تعزيز صناعة محتوى محلي عصري يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل، وبما يرسخ مكانة الدولة الريادية كأرض للمواهب والمبتكرين ومركز عالمي لصناعة الإعلام الهادف واستقطاب المؤثرين العالميين.

ويوفر المقر الدائم للمؤثرين مجموعة من الخدمات، منها خدمات استوديو خاصة للتصوير وابتكار محتوى مبدع ومتميز، وتنظيم دورات تدريبية حول ما يتعلق بصناعة المحتوى من مهارات السرد القصصي، والتصوير والمونتاج، والنشر وإدارة المنصات، والحملات الرقمية والتصوير الفوتوغرافي لمنصات التواصل الاجتماعي، والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المجالات.

كما يوفر المقر الدائم دورات تدريبية لصناع المحتوى عن كيفية إعداد المحتوى بهدف اكتساب الخبرات التي تمكنهم من تنفيذ أفكارهم وإدارة محتواهم الخاص بحرفية ومهارة، وإتقان المهارات والتقنيات المتقدمة اللازمة لإنشاء وصناعة محتوى مؤثر، إضافة إلى توفير دعم فني بالتعاون مع شركات عالمية مثل جوجل، وفيسبوك.

تخريج 90 صانع محتوى.

إلى ذلك، شهد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تخريج 90 صانع محتوى، وذلك ضمن برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"، والذي جرى تنظيمه بالتعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد، وبرنامج "فارس المحتوى" بدفعته الرابعة.

وقال معالي محمد القرقاوي: "بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت دولة الإمارات وجهة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي الهادف والمتنوع"، مؤكداً أهمية الإعلام الرقمي كوسيلة حديثة ومبتكرة تعزز التواصل بين الحكومات والشعوب وتساهم في نشر الوعي في المجتمعات.

وشدد معاليه على دور الإعلام الجديد وصناعة المحتوى في تعزيز منظومة العمل الحكومي ودعم التوجهات الحكومية للدول، والمساهمة في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تقودها الدول حول العالم.

وقال معالي محمد القرقاوي: "هدفنا تطوير هذا القطاع الواعد من خلال تدريب الكوادر الوطنية والعربية لتتمكن من تقديم محتوى قيّم وغني. فمهمتنا لا تقتصر فقط على استقطاب المبدعين، بل تشمل إعدادهم وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل وصانعيه".

وتطرق معاليه أيضاً إلى أهمية البرامج التدريبية سواء على المستوى المحلي أو العربي، في مساعدة الجيل الجديد من صناع المحتوى على تحديد مساراتهم وخياراتهم في مجال صناعة المحتوى الرقمي، ومساعدتهم ليتمكنوا بدورهم من المساهمة في تأدية رسالة إنسانية سامية في مجالات عملهم حيث قال: "البرامج التدريبية هدفها تمكين الشباب الإماراتي والعربي من الأدوات والمعرفة اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في بناء أوطانهم وحماية مجتمعاتهم".

برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"

ويعد برنامج "صناع المحتوى التخصصيين" الذي جرى إطلاق النسخة الأولى منه في شهر نوفمبر 2023 وضمّ نحو 20 منتسباً من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، واحداً من أهم البرامج التدريبية التي تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص، والمساهمة في بناء قدراتهم في صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار خمسة أسابيع متتالية، نجح البرنامج في تعزيز مهارة 20 متخصصاً ضمن القطاع الحكومي في الدولة في فنون السرد القصصي، وتقديم محتوى أكثر دقة وشمولية بما يسهل عملية التواصل مع الجمهور المستهدف.

كما شارك المنتسبون في البرنامج في جلسات تدريبية حول مهارات التصوير والمونتاج، وآليات التعامل مع العلامات التجارية، وإدارة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والنشر، إضافة إلى التدرّب على المنهجيات الجديدة في التسويق الرقمي، على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.

وقد شهد برنامج صناع المحتوى التخصصيين، جلسات تدريبية تركزت حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخرى حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى، إضافة إلى ورشة مكثفة حول التصوير الفوتوغرافي لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما تضمن مجموعة من الجلسات التي تناولت كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي، والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث، إضافة إلى كيفية صناعة الأخبار الرقمية.

برنامج "فارس المحتوى"

وضمت النسخة الرابعة من برنامج "فارس المحتوى"، 70 صانع محتوى وذلك ضمن برنامج تدريبي متخصص استمر لخمسة أسابيع ولأكثر من 80 ساعة تدريبية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك بهدف الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي.

ونجح برنامج فارس المحتوى على مدار أربع دورات، في تأهيل نخبة من صناع المحتوى العرب وتنمية مهاراتهم كقيادات مؤثرة على المنصات الرقمية المحلية والعالمية.

وذلك بمشاركة ودعم كبرى الشركات والمنصات العالمية ومجموعة واسعة من المدربين والخبراء العالميين المتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي وتدريب المواهب الشابة على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية في مجال صناعة المحتوى وكتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير وتنفيذ الأفكار بحرفية عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية.

ويتيح البرنامج مساحة واسعة لاكتشاف المواهب وتطوير المهارات في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي، وذلك في إطار التزام أكاديمية الإعلام الجديد بدعم المواهب وتوفير الفرص اللازمة لها للنجاح وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات العربية، حيث شهد الموسم الرابع تطوراً ملحوظاً في مستوى المشاركين الذين قدموا محتوى إبداعياً استثنائياً يعكس تنوع المواهب العربية في مجال صناعة المحتوى الرقمي.

وخضع المتدربون لاختبارات تقييم تضمنت إنتاج ما يزيد على 400 محتوى متنوع خلال فترة التدريب، كما شاركوا في جلسات منصات وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، وتيك توك، ويوتيوب، والتي قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وحقق المشاركون في الموسم الرابع من "فارس المحتوى"، عدد مشاهدات بلغ أكثر من 12,750,000 مشاهدة.

ويعمل خريجو الموسم الرابع البالغ عددهم 70 مشاركاً في 20 تخصصاً علمياً مختلفاً منها الطب والهندسة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والفضاء وغيرها، وهو ما يصب في اتجاه تحقيق رسالة أكاديمية الإعلام الجديد التي تستهدف وعبر برنامج فارس المحتوى دعم المتخصصين في المجالات العلمية ليصبحوا صناع محتوى مؤثرين.

وتنظم "أكاديمية الإعلام الجديد"، قمة المليار متابع والتي تجمع 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع، كما تشارك في القمة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي يقدمون أكثر من 100 فعالية متنوعة، منها 15 خطاباً ملهماً و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية بمختلف أنحاء القمة.

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