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محمد بن راشد: صناعة المحتوى مسؤولية وعلم ومستقبل الإعلام

1/10/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صناعة المحتوى مسؤولية وعلم وأنه مستقبل الإعلام، مؤكداً سموه
دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام .. وأعلنا اليوم أيضاً عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية."



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