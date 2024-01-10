محمد بن راشد: صناعة المحتوى مسؤولية وعلم ومستقبل الإعلام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صناعة المحتوى مسؤولية وعلم وأنه مستقبل الإعلام، مؤكداً سموه
دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام .. وأعلنا اليوم أيضاً عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية."
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10012024000110011019ID1107705986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.