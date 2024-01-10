الإمارات والهند تستكشفان في قمة غوجارات الفرص التجارية والاستثمارية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة



ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024. وخلال القمة، افتتح دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين والتي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي "إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى القمة دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية بما يؤكد على قوة العلاقات الإماراتية الهندية ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وأضاف: "يواصل البلدان الصديقان العمل معًا لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسية للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند ووجهة رئيسية للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية. كما أجرى معالي الزيودي محادثات مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ناقش خلالها الوزيرين مستجدات العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى بمعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي على هامش قمة غوجارات العالمية معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. ونظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي واتحاد الصناعات الهندية منتدى الأعمال الإماراتي الهندي على هامش قمة غوجارات العالمية 2024 الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وخلال المنتدى ألقى معالي ثاني الزيودي كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين. تم خلال المنتدى، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين. وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثًا منفصلاً. وبالنسبة لإطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قال معالي ثاني الزيودي: "يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين، حيث من المقرر أن تلعب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تدشين مرحلة جديدة من النمو والفرص المتبادلة".

وخلال قمة غوجارات العالمية، شهد معالي الزيودي إطلاق تقرير جديد من مبادرة الشركات الناشئة الهندية الإماراتية التابعة لاتحاد الصناعات الهندية، بعنوان "إطلاق الفرص: منظومة الشركات الناشئة في الهند والإمارات"، والذي يقدم دليلاً مهماً لريادة الأعمال تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وخارطة طريق للتقدم في المستقبل. يشار إلى أن ولاية غوجارات تعد واحدة من المراكز الاقتصادية والصناعية الرائدة في الهند، حيث تساهم بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما أنها وجهة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية من دولة الإمارات، والتي تشمل مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة. وعلى سبيل المثال، وقعت موانئ دبي العالمية في عام 2023 صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في كاندلا بالولاية، كما سيتم إنشاء أول مجمع من سلسلة المجمعات الغذائية الإماراتية البالغة قيمتها 2 مليار دولار في الولاية أيضاً.

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